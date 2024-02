Nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, a MSL Rally confirma sua presença na disputa do campeonato de Bajas da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Para isso, contará com o navegador Nicolas Falloux, que forma dupla com o piloto Gunter Hinkelmann durante todo o calendário internacional de 2024. A estreia do conjunto será já na próxima semana, com a disputa do Baja Saudi Hail, na Arábia Saudita, entre 08 e 10 de fevereiro. Nas competições internacionais, a equipe brasileira contará com o apoio técnico da BBR Motorsport, a bordo da UTV T3 Max (FIA) Taurus.

Falloux, de 56 anos, tem ampla experiência em competições fora de estrada no mundo inteiro. “Comecei em 2002, no Rally da Tunísia. Depois, competi no Baja de Espanha e o campeonato Francês num Toyota T2 todo remanufaturado por mim. Nos anos seguintes, fui para as pistas e disputei o Francês de Endurance, por quatro anos. Voltei para o Rali Raid, com nove participações no Dakar, e outras no Rally de Marrocos, no do Kwait, 24 horas da França e o campeonato português de Todo o Terreno (Cross Country)”, relata.

O navegador francês está com a BBR há quatro anos. “É uma equipe muito estruturada, com técnicos eficientes e ótimo desempenho”, aponta.

Nicolas guarda boa expectativa na dupla que formará com Hinkelmann. “Conheci Gunter durante o Maroco Désert Challenge e disputamos em veículos diferentes. E venho acompanhando seu desempenho desde então. No último Dakar, eu estava nos caminhões e ele entre os UTVs Challenger. Nós terminamos em uma boa posição, e ele só não foi melhor pelo acidente no meio da competição e que, mesmo com penalidades, pode terminar o desfio em alto rendimento. Será minha primeira vez neste tipo de carro. Acredito que juntos possamos ter um bom desempenho nesta temporada”, declara o francês.

Para Gunter, a parceria com Falloux pode trazer um novo ânimo para a MSL Rally. “O Nicolas tem um vasto currículo em competições internacionais e isto deve somar forças na evolução da equipe como um todo. Acredito que entraremos em um novo patamar neste ano”, afirma.

“O ano de 2024 vai ser um desafio enorme nesse campeonato Baja internacional. Nós vamos correr contra com os melhores do mundo, com um carro que é fantástico. Vou dar o meu melhor e ver o que conseguimos”, completa o piloto.

A influencer Raquel Stein, que desbravou o Brasil por 120 dias em sua Royal Enfield Himalayan e iniciou a carreira de piloto de rally em 2023 garantindo o título de campeã Brasileira Rally Baja 2023 nas motos, esteve na cobertura do Dakar 2024 com a MSL Rally e, agora, está confirmada para acompanhar a equipe durante toda a temporada, no exterior e no Brasil, contando o dia a dia dessa maratona de competições. Além disso, vai competir algumas provas do Campeonato Brasileiro de Rally Baja e Cross-country como integrante do time MSL Rally.

A MSL Rally é patrocinada pela MSL Corporate e pela Bandeirantes Deicmar Logística Integrada, com apoio de Sparco, Espaço Terapêutico e Motul. Apoio mecânico da BBR Motorsport.