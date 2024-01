Dakar 2024: Gunter Hinkelmann e Fabrício Bianchini sobem na classificação geral dos Challenger

A segunda fase do 46º Dakar, que partiu neste domingo (14) com a disputa da sua sétima etapa, começou muito bem para Gunter Hinkelmann e Fabrício Bianchini. A dupla da MSL Rally, assistida pela francesa BBR Motorsport, conquistou o 17º melhor tempo entre os carros da Challenger (UTVs T3). O conjunto do UTV T3 Max (FIA) Taurus #343 completou o percurso de 483 quilômetros da especial do dia, entre Riad e Al Duwadimi, em 7h10m01s. Na classificação acumulada, a equipe subiu mais seis posições e agora ocupa o 23º lugar na categoria, somando 72h20m56s.

Após tirarem o sábado de folga, os competidores saíram para o primeiro desafio da segunda metade da mais relevante competição off-road do mundo. Que teve uma bela variedade de terrenos e paisagens. A especial começou com um labirinto de cânions com constantes mudanças de direção. Em seguida, o piso intercalou entre o duro, com pedregulhos vulcânicos e afiados, a areia fina do deserto e mais chotts. No quarto final da prova, a cadeia de dunas deu lugar outras trilhas de pedras até cruzar a linha final.

“Só elogios para o nosso carro. Não tivemos nenhuma avaria grande, graças a Deus. Antes de partirmos, foi feita uma revisão básica no carro o que nos deu mais segurança para acelerar na especial. Ouvimos dizer que hoje seria o pior dia da prova, mas isso é meio estranho. Cada competidor tem uma impressão diferente. Eu prefiro acreditar que todo dia a prova vai ser difícil e, então, é assim que mentalmente e fisicamente encaramos cada etapa como uma prova séria e indo para cima”, afirma o piloto Gunter Hinkelmann.

A oitava etapa do Dakar 2024 promete ser de fortes contrastes e um pouco mais fácil do que os desafios anteriores. A especial parte do centro em direção ao norte do país, em mais uma caminhada arenosa, mas sem grandes dificuldades. A marcante mudança de cenário lembrará aos competidores a necessidade de permanecerem em alerta máximo. O percurso será predominantemente de pedras vulcânicas, dentro de um terreno bem acidentado. A pilotagem precisará ser precisa e eficaz, como pisar em cascas de ovos, para evitar furos de pneu no meio do caminho Ha'il.

O Dakar é o maior rali off-road do mundo e acontece sob regulamento do W2RC, o Mundial organizado pela FIA que conta com cinco etapas. A distância total percorrida pelos competidores da edição 2024 é de 7.891 km, nos quais 4.727 km são de especiais cronometradas. Este ano, o percurso do Dakar terá até 60% de trechos inéditos e em quase todas as etapas passam por dunas.

O Dakar 2024 conta pontos para o Mundial de Rally Cross Country (FIA e FIM).

Para acompanhar o Dakar, na TV aberta, a Bandeirantes apresenta reportagens diárias in loco nos programas Jogo Aberto (11 horas) e Esporte Total (meia-noite e meia), além de boletins nos semanais Band Esporte Clube (sábado, 13 horas) e Show do Esporte (domingo, 10 horas). Na TV por assinatura, o canal BandSports apresenta cobertura nas edições do programa Supermotor, com Celso Miranda, nos dias 10, 17 e 24 de janeiro (quartas-feiras), às 20 horas. A ESPN tem programas diários a partir das 20h30, até o dia 19 de janeiro, com apresentação de Thiago Alves e comentários de Edgard Mello Filho e Matheus Pinheiro.

Para a disputa do Dakar 2024, a MSL Rally é patrocinada pela MSL Corporate e pela Bandeirantes Deicmar Logística Integrada, com apoio de Sparco, Espaço Terapêutico e Motul. Apoio mecânico da BBR Motorsport.

ETAPA 7 — Domingo, 14/01

Riad > Al Duwadimi

Especial: 390 km

Deslocamentos: 483 km

Total do dia: 873 km

Resultado da quinta etapa – Challenger

1) #303 (Usa) Mitchell Guthrie/ (Usa) Kellon Walch, Taurus Factory Team, 05h35m09s

2) #300 (Ltu) Rokas Baciuska/ (Esp) Oriol Vidal Montijano, Can-Am Factory Team, 05h40m47s

3) #311 (Sau) SalehAlsaif/ (Qat) Nasser Alkuwari, Dark Horse Team, 05h43m47s

4) #306 (Esp) Cristina G Herrero/ (Esp) Pablo M. Huete, Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg, 05h44m29s

5) #301 (Chl) Francisco L. Contardo/ (Chl) Juan Pablo Latrach, Can-Am Factory Team, 05h50m51s

6) #318 (Bra) Marcelo Tiglia Gastaldi/ (Bra) Carlos Sachs, Team Bbr, 05h53m11s

7) #315 (Prt) Ricardo Porem/ (Arg) Augusto Sanz, Mmp, 05h54m11s

8) #329 (Sau) Dania Akeel/ (Fra) Stephane Duple, Taurus Factory Team, 06h07m02s

9) #305 (Usa) Austin Jones/ (Bra) Gustavo Gugelmin, Can-Am Factory Team, 06h07m07s

10) #336 (Nld) Paul Spierings/ (Nld) Jan Pieter Van Der Stelt, Dakarteam Spierings, 06h26m30s

17) #343 (Bra) Gunter Hinkelmann/ (Bra) Fabricio Bianchini, Team Bbr, 07h10m01s

Classificação acumulada após quinta etapa:

1) #303 (Usa) Mitchell Guthrie/ (Usa) Kellon Walch, Taurus Factory Team, 33h29m29s

2) #306 (Esp) Cristina G Herrero/ (Esp) Pablo M Huete, Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg, 34h03m05s

3) #301 (Chl) Francisco L Contardo/ (Chl) Juan Pablo Latrach, Can-Am Factory Team, 34h09m45s

4) #305 (Usa) Austin Jones/ (Bra) Gustavo Gugelmin, Can-Am Factory Team, 34h49m21s

5) #300 (Ltu) Rokas Baciuska/ (Esp) Oriol Vidal Montijano, Can-Am Factory Team, 34h53m02s

6) #315 (Prt) Ricardo Porem/ (Arg) Augusto Sanz, Mmp, 36h53m43s

7) #311 (Sau) SalehAlsaif/ (Qat) Nasser Alkuwari, Dark Horse Team, 37h08m14s

8) #318 (Bra) Marcelo Tiglia Gastaldi/ (Bra) Carlos Sachs, Team Bbr, 37h58m36s

9) #336 (Nld) Paul Spierings/ (Nld) Jan Pieter Van Der Stelt, Dakarteam Spierings, 39h27m04s

10) #338 (Pry) Oscar Santos Peralta/ (Bra) Lourival Roldan, South Racing Can-Am, 39h29m17s

23) #343 (Bra) Gunter Hinkelmann/ (Bra) Fabricio Bianchini, Team Bbr, 75h01m22s

ROTEIRO DAKAR 2024 (ARÁBIA SAUDITA)

ETAPA 8 — Segunda-feira, 15/01

Duwadimi > Ha’il

Especial: 458 km

Deslocamentos: 220 km

Total do dia: 678 km

ETAPA 9 — Terça-feira, 16/01

Ha’il > Al’Ula

Especial: 417 km

Deslocamentos: 222 km

Total do dia: 639 km

ETAPA 10 — Quarta-feira, 17/01

Al’Ula > Al’Ula

Especial: 371 km

Deslocamentos: 238 km

Total do dia: 612 km

ETAPA 11 — Quinta-feira, 18/01

Al’Ula > Yanbu

Especial: 480 km

Deslocamentos: 107 km

Total do dia: 587 km

ETAPA 12 — Sexta-feira, 19/01

Yanbu > Yanbu

Especial: 175 km

Deslocamentos: 153 km

Total do dia: 328 km

PERCURSO: 7.614 km totais | 4.635 km de especiais