Brasileiro de Baja: Bruno Varela garante o tricampeonato na primeira especial do Rally Terra Verde

Neste final de semana, Bruno Varela, 27 anos, chegou ao terceiro título do Campeonato Brasileiro de Rally Baja – modalidade similar à dos Rallies Dakar e Sertões. Mais jovem membro do clã liderado por seu pai, Reinaldo, Bruno dá sequência à tradição da família de conquistar títulos praticamente todos os anos. Tricampeão mundial, campeão do Dakar e multicampeão do Sertões, Reinaldo é também pai de Rodrigo e Gabriel, ambos detentores de títulos no Sertões e também em campeonatos brasileiros de várias categorias.

Depois de uma primeira metade de campeonato complicada e uma recuperação impressionante na segunda metade do Brasileiro de Rally Baja, Bruno Varela chegou ao Rally de Terra Verde na liderança, com 19 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, Guilherme Cysne (GC Rally Team/PEAK Motorsport). Uma combinação de resultados poderia dar o título de forma antecipada ao piloto da equipe Can-Am Monster Energy já neste sábado, e foi justamente o que aconteceu.

A especial de 120km foi vencida por Kaique Bentivoglio (Polaris One/MEM Motorsport), com Bruno Varela em segundo lugar, a 1min08s00 do vencedor. O terceiro lugar ficou com o veterano piloto de rally Jean Azevedo (T+A Rally Team/Polaris Racing Brasil). Como Guilherme Cysne, concorrente direto de Bruno ao título, não terminou a prova, a definição do título foi antecipada para este sábado.

“Foi uma prova muito difícil. Um trajeto com muitos saltos. Consegui andar com cautela e ao mesmo tempo manter um bom ritmo. Eu precisava terminar bem colocado para tentar garantir o título de forma antecipada. E no fim deu certo o nosso plano, o carro estava maravilhoso e a equipe mandou bem demais. O título é nosso!”, comemorou Bruno Varela após a prova. O piloto da equipe Can-Am Monster Energy já havia sido campeão em 2017 e 2019.

Conheça o tricampeão brasileiro de Rally Baja:

Bruno Varela

Nascimento: 05/02/1996, São Paulo

Conquistas:

Cinco títulos de campeão brasileiro

Dois títulos de vice-campeão brasileiro

Um título de Campeão do Rally dos Sertões

Três vezes terceiro colocado no Rally dos Sertões

Classificação geral da especial deste sábado (top-5):

1º Kaique Bentivoglio – Polaris One/MEM Motorsport, 2h07min15s78

2º Bruno Varela – Can-Am Monster Energy, a 1min08s00

3º Jean Azevedo – T+A Rally Team/Polaris Racing Brasil, a 1min18s81

4º Marcus Cotton – Cotton Racing/Polaris Factory Racing Brasil, a 1min31s48

5º Reinaldo Varela – Can-Am Monster Energy, a 1min56s10