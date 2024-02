Após três etapas, o Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E dá uma pausa de pouco mais de um mês para que pilotos e equipes possam e preparar para o próximo evento: o E-Prix de São Paulo, etapa brasileira do mundial de carros elétricos. Pelo segundo ano consecutivo, a capital paulista vai sediar o evento no Sambódromo do Anhembi.

Um dos representantes do país no grid da Fórmula E, Sérgio Sette Câmara segue se preparando para a corrida de casa após ter tido um bom desempenho na rodada dupla de Diriyah, realizada no último fim de semana na Arábia Saudita, onde o piloto da ERT Formula E Team conquistou os dois primeiros pontos do time na atual temporada.

Serginho fez um excelente treino classificatório na sexta, conseguindo o terceiro lugar. Durante a corrida, não teve como manter a posição devido ao ritmo de corrida de seu ERT ser inferior as demais equipes do gris, mas ainda assim, terminou em nono lugar. Na segunda corrida no sábado, não teve êxito em repetir o desempenho do dia anterior, mas ainda assim, foi um bom fim de semana, no qual o piloto brasileiro recarregou as energias para o próximo desafio: correr diante dos torcedores brasileiros.

Na temporada passada, Sette Câmara correu pela primeira vez uma etapa de mundial no Brasil. Apesar de não ter conseguido pontuar, o piloto brasileiro considerou a experiência muito positiva devido o apoio dos fãs e dos familiares durante toda a semana do E-Prix.

“Foi uma experiência muito positiva. Eu fiquei um pouco nervoso antes da corrida, pois querendo ou não é uma pressão a mais ter ao seu lado pessoas que são mais próximas de você vindo assistir, o público brasileiro em peso. Sinceramente, achei que ia ser uma pressão enorme, mas foi até tranquilo, bem leve”, comentou Sergio Sette Câmara.

“Senti o apoio da torcida, o apoio da minha família, e foi um fim de semana que eu tive um certo azar no treino classificatório, onde fiz uma boa volta e provavelmente teria largado em sétimo devido a punição que outros pilotos sofreram, mas acabei punido também por conta de um detalhe bobo, um pico de energia que deu no meu carro e que não proporcionou nenhuma vantagem em termo de rendimento na pista durante a sessão, mas que foi suficiente para a FIA tirar a minha melhor volta e por isso, larguei lá atrás e não fiz uma boa corrida”, explicou o brasileiro, que largou em 17º e terminou a corrida em 16º.

Apesar da frustração de não ter marcado nenhum ponto durante o fim de semana do E-Prix de São Paulo de 2023, Sette Câmara acredita que teve uma boa performance e está empolgado pela oportunidade de poder correr mais uma vez diante dos fãs e familiares na capital paulista, no dia 16 de março.

“Foi um fim de semana que eu estava com muita energia, muito animado e estava performando bem. Mas no fim, não consegui sair com o resultado que eu queria. Espero conseguir mudar isso este ano e conseguir um resultado melhor. Que a etapa de casa seja uma boa corrida para mim.”

Os ingressos para o E-Prix de São Paulo já estão a venda e estão disponíveis no site da Eleven Tickets.