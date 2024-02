Três pódios nas três primeiras corridas da temporada pela nova equipe, sendo um deles uma vitória incontestável e que lhe garantiu a liderança do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E após a rodada dupla de Diriyah, realizada no último fim de semana na Arábia Saudita. Este é o cenário atual para Nick Cassidy, neozelandês que está em seu ano de estreia pela Jaguar TCS Racing.

Após o vice-campeonato da temporada passada, Cassidy começou 2024 com um objetivo: conquistar o título mundial de pilotos. Para isso, trocou a Envision Racing pela equipe de fabrica da Jaguar, e a principio, os resultados estão aparecendo. Com 18 pontos de vantagem para o segundo colocado, o neozelandês chegará a São Paulo, próxima etapa do campeonato, como um dos favoritos a vencer na pista montada no Sambódromo do Anhembi.

E o favoritismo não é apenas por conta do início animador: Cassidy disputou até a linha de chegada com seu atual companheiro de Jaguar, Mitch Evans, pela vitória na etapa brasileira da Fórmula E. O pódio do E-Prix de São Paulo foi formado por três carros com powertrain Jaguar (Sam Bird foi o terceiro, na época era companheiro de Evans). Por isso, é impossível não apontar Nick como um dos favoritos a vitória.

Porém, Cassidy reconhece que não será fácil. Em entrevista com jornalistas de várias partes do mundo durante essa semana, o piloto neozelandês comentou sobre as diferenças entre as três primeiras pistas do calendário (Cidade do Mexico, Diriyah e São Paulo), e o quanto elas exigem de estratégias distintas.

“As três pistas são bem diferentes. Acho incrível ter traçados tão distintos na Fórmula E, é uma das coisas fantásticas do campeonato. Em termos de estilo de direção, acho que como piloto você está sempre se adaptando às diferentes circunstâncias. E eu acho que isso ocorre naturalmente, então precisamos primeiro ver quais condições vivenciamos ou quais desafios sentimos. Não é fácil apenas olhar o mapa do circuito e dizer o que vamos fazer. Tudo vai depender do momento, de qual será o cenário que vamos encontrar e nos adaptarmos a ele”, comentou Cassidy aos jornalistas em uma roundtable virtual organizada pela Fórmula E com os vencedores de cada E-Prix durante a semana pós corrida.

O circuito de rua de São Paulo utilizado na prova da temporada passada contou com 2,8 km de extensão e 11 curvas, com três longas retas, sendo uma delas a maior da temporada com 750 metros e que utiliza justamente a passarela do samba paulista, o Sambódromo, por onde desfilam os carros alegóricos da maior festa popular do país.

Para 2024, a expectativa é de poucas mudanças no traçado e por isso, a reta permanecerá como um dos grandes atrativos da corrida, principalmente para os fãs que estarão nas arquibancadas acompanhando a corrida. Inclusive, os ingressos para o E-Prix de São Paulo 2024 já estão à venda e podem ser adquiridos no site da Eleven Tickets.