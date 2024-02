Pilotos e equipes inscritos na temporada 2024 da MotoE já estão em Portimão, Portugal, onde serão realizados a partir desta quarta-feira (21/02) os três primeiros dias de um total de cinco datas de testes de pré-temporada. Ao entrar na pista amanhã, o brasileiro Eric Granado terá a primeira oportunidade de testar o equipamento para a nova temporada da categoria de motos elétricas.

Além dos ensaios desta semana, os testes de pré-temporada também serão realizados nos dias 3 e 4 de março. A abertura do Campeonato Mundial será realizada em Portimão três semanas depois, no dia 23 de março.

De contrato renovado com a equipe LCR E-Team, Granado se prepara para a terceira temporada pela equipe italiana. Em 2022 o piloto brasileiro foi vice-campeão da MotoE, enquanto na temporada passada, um acidente atrapalhou os planos. Ainda assim, ele conseguiu uma vitória no campeonato.

A temporada 2024 chega com novidades. Três novas equipes chegaram à competição: Forward (no lugar da RNF), Aruba Clound e MSi. Outra novidade é chegada de Chaz Davies, piloto britânico do Mundial de Superbike que agora competirá na MotoE pela equipe Aruba. Os campeões Matteo Ferrari e Jordi Torres permanecem no grid, correndo pelas mesmas equipes da temporada passada: Felo Gresini MotoE e Openbank Aspar Team.



Maior vencedor – Eric Granado é o piloto com maior número de vitórias na história do Mundial, com onze primeiros lugares. O brasileiro também detém o recorde de pole positions (8) e voltas mais rápidas em corrida (13). Deste total, o Granado registrou seis vitórias e 12 pódios competindo pela LCR em apenas dois anos.

O piloto brasileiro é ainda o único a conquistar três hat-tricks (vitória, pole e volta mais rápida da prova) na história da competição, registrados nos GPs de Valência 2019 (rodada dupla), Espanha 2020, Holanda 2021 e Áustria 2022 (na corrida 1). Granado é também o piloto brasileiro com mais títulos internacionais na história da motovelocidade internacional.

Eric Granado compete no Mundial de MotoE com apoio de Suhai Seguradora, Alpinestars, Shark Helmets, Oakley, Pneustore, Frota Assessoria Empresarial, Instituto Marazul, Camargo Alfaiataria, HoloStore, Zero Racing Design, EG51 Store e Edge Lifesports.



Confira abaixo o grid da temporada 2024 da MotoE:

3# - Lukas Tulovic / Alemanha / Dynavolt Intact GP MotoE

4# - Hector Garzó / Espanha/ Dynavolt Intact GP MotoE

6# - Maria Herrera / Espanha / Klint Forward Racing

7# - Chaz Davies / Grã-Bretanha / Aruba Cloud MotoE

9# - Andrea Mantovani / Itália / Klint Forward Racing

11# - Matteo Ferrari / Itália / Felo Gresini MotoE

21# - Kevin Zannoni / Itália / Openbank Aspar Team

29# - Nicholas Spinelli / Itália / Tech3 E-Racing

34# - Kevin Manfredi / Itália / Ongetta Sic58 Squadra Corse

40# - Mattia Casadei / Itália / LCR E-Team

51# - Eric Granado / Brasil / LCR E-Team

55# - Massimo Roccoli / Itália / Ongetta Sic58 Squadra Corse

61# - Alessandro Zaccone / Itália / Tech3 E-Racing

71# - Miquel Pons / Espanha / Axxis – MSi

72# - Alessio Finello / Itália / Felo Gresini MotoE

80# - Armando Pontone / Itália / Aruba Cloud MotoE

81# - Jordi Torres / Espanha / Openbank Aspar Team

99# - Oscar Gutierrez / Espanha / Axxis – MSi