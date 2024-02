A Fórmula E anunciou nesta sexta-feira (9) em Londres, Reino Unido, a NXT Gen Cup, a primeira competição de carros de turismo juniores 100% elétricos do mundo com pilotos masculinos e femininos, como uma categoria suporte para ajudar a desenvolver a próxima geração de jovens talentos nos principais mercados do automobilismo.

A NXT Gen Cup estará presente em todos os quatro eventos de corrida européias da 10ª Temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, incluindo Misano, Mônaco, Berlim e o final da temporada em Londres.

Ao todo serão seis corridas europeias, com o seu grid de pilotos, muitos dos quais com menos de 17 anos, a ser anunciado na próxima semana.

O Campeonato Mundial ABB FIA Formula E apresenta a NXT Gen Cup como uma categoria suporte dedicada em proporcionar aos jovens talentos masculinos e femininos a oportunidade de competir nos mesmos circuitos que os 22 pilotos do atual grid da Fórmula E. Também beneficia a missão da Fórmula E de apresentar novos formatos de corridas elétricas sustentáveis em locais icônicos ao redor do mundo, ao mesmo tempo que oferece aos fãs mais ação adicional na pista como parte do espetáculo do dia da corrida.

Sujeito à aprovação final da FIA, a aparição inaugural da NXT Gen Cup no paddock da Fórmula E será em Misano, Itália, nos dias 13 e 14 de abril, marcando o início da turnê europeia do Campeonato Mundial e a primeira vez da Fórmula E no circuito italiano.

Alberto Longo, cofundador e diretor do campeonato da Fórmula E, disse:

“Estamos muito satisfeitos em receber a NXT Gen Cup após sua estreia de enorme sucesso no ano passado. A adição de uma categoria júnior totalmente elétrica à parte europeia do nosso calendário contribuirá ainda mais para o desenvolvimento essencial de jovens talentos, uma parte fundamental do nosso desporto, e dar-lhes-á a oportunidade de correr no mesmo palco que os nossos pilotos.”

Fredrik Lestrup, fundador da série NXT Gen Cup, disse:

“Para a NXT Gen Cup passar de uma ideia no papel há menos de dois anos para correr junto com a ABB FIA Fórmula E e o DTM este ano é incompreensível e uma prova inspiradora do trabalho árduo de todos os envolvidos. Juntamente com a Fórmula E e o DTM, criamos um calendário espetacular que fornecerá aos nossos pilotos juniores uma base sólida para iniciarem suas carreiras de corrida e mostrarem seus talentos a algumas das melhores equipes e parceiros do mundo. Quero agradecer imensamente a todos que tornaram isso possível e estamos totalmente motivados para iniciar a temporada mais emocionante até agora!”

A série sueca contará com duas sessões de treinos livres de 20 minutos (exceto Mônaco, com apenas TL1), uma sessão de qualificação de 20 minutos e uma corrida de 20 minutos, reforçando também o compromisso da Fórmula E com o crescimento do automobilismo sustentável e da tecnologia EV.

A NXT Gen Cup é uma categoria de corridas totalmente elétrica para 20 jovens pilotos com idades entre 15 e 25 anos, que estão dando os primeiros passos no automobilismo, com o objetivo de educá-los e desenvolver seus talentos para construir uma carreira de corrida de sucesso.

A série monomarca conta com um carro totalmente elétrico desenvolvido e construído pela Lestrup Racing Team, o LRT NXT1 – uma máquina de 1.150 kg baseada em um carro elétrico de estrada MINI Cooper SE. O carro de corrida com tração dianteira e 180 cv possui 60 cv extras quando os recursos push-to-pass estão ativos, com bateria de 30 kWh e sistema de 800 V. Os recursos também incluem regeneração durante a frenagem, amortecedores ajustáveis e pneus Hankook Semi-slick para todos os climas. 20 carros de corrida foram construídos para a série, dando a todos os pilotos equipamentos iguais. Todas as operações de carregamento são realizadas em conjunto com os parceiros oficiais de carregamento da NXT Gen Cup, ABB E-Mobility.

Calendário da NXT Gen Cup 2024*

13 a 14 de abril – Misano – Itália – Junto com a Fórmula E

27 de abril – Mônaco – Junto com a Fórmula E

11 a 12 de maio - Berlim - Alemanha - Junto com a Fórmula E

05–07 de julho – Norisring – Alemanha – DTM

20 a 21 de julho – Londres – Grã-Bretanha – Junto com a Fórmula E

18 a 20 de outubro - Hockenheim - Alemanha - DTM

*sujeito a aprovação da FIA