O Campeonato Mundial FIM Enel MotoE encerrou nesta sexta-feira (23), em Portimão, Portugal, a primeira semana de treinos livres para a temporada 2024 da competição. E na simulação de corrida, realizada na parte da manhã, o brasileiro Eric Granado terminou a prova em segundo, atrás apenas do italiano Mattia Casadei.

A simulação de corrida teve ao todo sete voltas. O espanhol Hector Garzo (Dynavolt Intact GP MotoE) terminou com o melhor tempo no acumulado dos três dias, ao registrar 1min46s916 na quinta-feira. Apenas o primeiro dos três dias fora realizado com pista seca, com a chuva dificultando a vida dos pilotos e equipes nas sessões seguintes.

“Tivemos uma simulação de corrida hoje (sexta-feira), com chuva, e eu consegui ter uma ótima performance. Larguei atrás do pelotão e fiz uma boa recuperação, terminando na segunda colocação. Depois, com a pista seca, repeti uma boa performance, ficando próximo dos primeiros colocados, a três décimos do primeiro, o que é uma diferença relativamente pequena. Precisamos melhorar em alguns pontos, mas isso faz parte de todo início de trabalho, como o que estamos vivendo agora”, explicou Eric Granado, analisando a sexta-feira de testes em Portimão.



Em forma - Para o piloto brasileiro, essa foi a oportunidade de voltar a pilotar pela categoria 100% recuperado da lesão sofrida em um acidente na temporada passada – uma ocorrência que eliminou suas chances de lutar pelo título, já que ficou afastado do campeonato para tratamento.

“Tivemos uma mudança grande dentro da equipe, em todo o time técnico. Então, esses dias foram bons para me adaptar com o staff e também para entender a moto em várias condições”, completou Eric Granado, que compete no Mundial de MotoE com apoio de Suhai Seguradora, Alpinestars, Shark Helmets, Oakley, Pneustore, Frota Assessoria Empresarial, Instituto Marazul, Camargo Alfaiataria, HoloStore, Zero Racing Design, EG51 Store e Edge Lifesports.