A Mitsubishi Motors confirmou oficialmente seu retorno à Stock Car Pro Series a partir de 2025, em um anúncio realizado nesta sexta-feira em Interlagos. A fábrica japonesa estará de volta ao grid da categoria, onde esteve presente entre 2005 e 2009, dividindo as pistas com Toyota e Chevrolet utilizando o modelo Eclipse Cross.

"É uma honra poder retornar à Stock Car. A Mitsubishi Motors sempre esteve muito ligada ao esporte. Apoiamos o esporte à vela, ciclismo, tênis e, claro, o esporte à motor. Retornarmos à Stock Car, categoria que reúne os mais renomados pilotos em atuação no Brasil e ter o Eclipse Cross sendo pilotados por eles é muito importante para a nossa marca. Tenho certeza que faremos um excelente trabalho dentro dessa categoria tão marcante para o automobilismo brasileiro", afirmou Mauro Correia, CEO da Mitsubishi Motors no Brasil.

A chegada da Mitsubishi representa um marco no planejamento da competição, conforme destacado por Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car: "Com a chegada da Mitsubishi, cumprimos uma etapa importante do nosso planejamento, que é trazer mais fábricas para o ecossistema da Stock Car. A chegada dessa marca sinaliza que estamos no caminho certo em termos de crescimento e antenados com o que a indústria, patrocinadores, equipes e fãs esperam de uma competição automobilística".

Ao longo de quatro temporadas anteriores, a Mitsubishi acumulou números impressionantes, com 48 largadas, 16 vitórias, 13 poles, 15 voltas mais rápidas e 38 presenças no pódio. Além disso, a montadora conquistou dois títulos, sendo Cacá Bueno o piloto responsável por inscrever seu nome na história da marca na Stock Car como o mais vitorioso.

Com esse legado de sucesso e determinação, a Mitsubishi Motors está pronta para escrever um novo capítulo emocionante em sua jornada na Stock Car Pro Series a partir de 2025.

A volta da Mitsubishi Motors à Stock Car Pro Series promete agitar ainda mais as emoções das corridas automobilísticas no Brasil a partir de 2025.