A temporada de 2024 da Stock Car Pro Series começou com emoção e adrenalina no último fim de semana, nos dias 02 e 03 de março, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Com um novo formato que agora inclui corridas no sábado e domingo, os fãs foram agraciados com duas corridas eletrizantes.

O atual campeão, Gabriel Casagrande, mostrou que está determinado a manter seu reinado, apresentando duas corridas consistentes. O piloto da A.Mattheis Vogel terminou em quarto lugar na corrida Sprint e no pódio na corrida principal, garantindo sua posição como líder do campeonato, acumulando 111 pontos.

Outro destaque da etapa foi Julio Campos, também do Paraná, que estreou pela Pole Motorsport e impressionou com seu desempenho, conquistando o segundo lugar no sábado e o sexto lugar no domingo. Com isso, ele se colocou na vice-liderança do campeonato, somando 105 pontos, apenas seis a menos que Casagrande.

Felipe Baptista teve uma estreia memorável com a Crown Racing, conquistando a pole position no sábado e a vitória na corrida principal no domingo. Com 92 pontos, o jovem de 20 anos está na terceira posição do campeonato, apenas um ponto à frente do quarto colocado, Lucas Foresti, da A.Mattheis Vogel, que também teve um desempenho sólido durante o fim de semana.

Destaque também para Bruno Baptista, que somou 36 pontos com o sexto lugar no sábado e 51 pontos com a sétima posição no domingo, colocando-se em quinto na classificação geral. A diferença entre ele e os ex-pilotos de Fórmula 1, Felipe Massa e Rubens Barrichello, é mínima, com apenas cinco pontos os separando. Massa teve uma performance impressionante com a TMG Racing, conquistando o segundo lugar no grid e mantendo a posição na corrida principal, enquanto Barrichello, da equipe Mobil Ale, fez uma incrível arrancada do 20º lugar no grid para o quarto lugar na bandeirada.

Rafael Suzuki, vencedor da corrida Sprint em sua estreia com a TMG Racing, está em oitavo lugar no campeonato, acumulando 80 pontos e começando o ano com o pé direito após sua melhor temporada na Stock Car.

Homenagem a Fittipaldi e De Ferran

Foto: Duda Bairros/ Stock Car

A emoção continuou no domingo (3), quando a Stock Car prestou merecidas homenagens a duas lendas do automobilismo brasileiro, Wilson Fittipaldi Júnior e Gil de Ferran, com um minuto de silêncio e uma salva de aplausos antes da largada. Christian Fittipaldi, emocionado, trouxe o histórico capacete de seu pai, enquanto Rubens Barrichello homenageou Gil de Ferran com o design de seu capacete.

Wilson Fittipaldi Júnior, conhecido como Wilsinho, foi lembrado por seu papel como empreendedor e por ter fundado a equipe Copersucar Fittipaldi na Fórmula 1. Já Gil de Ferran, bicampeão da Fórmula Indy e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, foi lembrado por seu legado nas pistas ao redor do mundo.

Classificação do campeonato de pilotos após uma etapa:

1º - Gabriel Casagrande, 111 pontos

2º - Julio Campos, 105

3º - Felipe Baptista, 92

4º - Lucas Foresti, 91

5º - Bruno Baptista, 87

6º - Felipe Massa, 82

7º - Rubens Barrichello, 82

8º - Rafael Suzuki, 80

9º - Guilherme Salas, 65

10º - Enzo Elias, 58

11º - Thiago Camilo, 57

12º - Dudu Barrichello, 56

13º - Ricardo Zonta, 53

14º - Zezinho Muggiati, 53

15º - Átila Abreu, 53

16º - Cesar Ramos, 51

17º - Allam Khodair, 44

18º - Nelson Piquet Jr., 44

19º - Arthur Leist, 39

20º - Cacá Bueno, 33

21º - Ricardo Maurício, 30

22º - Gianluca Petecof, 26

23º - Gabriel Robe, 22

24º - Lucas Kohl, 21

25º - Gaetano Di Mauro, 16

26º - Felipe Fraga, 14

27º - Raphael Teixeira, 7

28º - Daniel Serra, 0

*pontuação extraoficial



Classificação do campeonato de equipes após uma etapa:

1º - A.Mattheis Vogel, 202 pontos

2º - TMG Racing, 162

3º - Pole Motorsport, 158

4º - Crown Racing, 152

5º - RCM Motorsport, 140

6º - Mobil Ale Full Time, 138

7º - KTF Racing, 118

8º - Ipiranga Racing, 107

9º - Full Time Sports, 65

10º - Cavaleiro Sports, 60

11º - Blau Motorsport, 55

12º - WOKIN Garra Racing, 43

13º - KTF Sports, 33

14º - Eurofarma RC, 30

*pontuação extraoficial