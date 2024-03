A Stock Car Pro Series abriu a temporada 2024 em grande estilo neste sábado (02/03) com a primeira corrida Sprint do calendário, disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). Rafael Suzuki largou na frente — em razão do 12º lugar na classificação e da regra do grid invertido —, travou batalha com Zezinho Muggiati nas primeiras voltas, mas manteve a dianteira mesmo depois da janela de pit-stops. Suzuki, de 36 anos, triunfou na sua estreia com a TMG Racing e faturou sua terceira vitória na Stock Car, no ano em que completa uma década correndo na categoria.

Curiosamente, o segundo lugar ficou com o piloto com quem Suzuki ‘trocou’ na dança das cadeiras de 2024. Julio Campos, agora na Pole Motorsport — onde estava Rafael no ano passado — foi outro piloto a começar bem a temporada e garantiu um importante pódio com sua nova equipe. Os dois primeiros correram com Chevrolet Cruze. E Thiago Camilo, com o Toyota Corolla #21 da Ipiranga Racing, completou um top-3 de pilotos com muita experiência na Stock Car. Thiago marcou o pódio 83 da carreira.

O bicampeão Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) foi o quarto, seguido por outro piloto de alta quilometragem na Stock Car, Ricardo Zonta (RCM Motorsport). Companheiro de equipe de Zonta, Bruno Baptista ficou em sexto, logo à frente de um dos nomes da corrida. O ‘rookie’ Zezinho Muggiati (KTF) finalizou na sétima posição depois de ter lutado pela vitória e de ter liderado a corrida em determinados momentos. Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel), Ricardo Maurício (Eurofarma RC) e Guilherme Salas (KTF) concluíram a relação dos dez primeiros.

Pela vitória na corrida Sprint, Rafael Suzuki soma 55 pontos. A principal prova da etapa, no domingo, distribui ao primeiro lugar um total de 80 tentos. Ao todo, um piloto poderá somar um máximo de 137 pontos (considerando os dois de bonificação pela conquista da pole position) no fim de semana.



Como foi a corrida — A primeira corrida Sprint da Stock Car teve Rafael Suzuki abrindo o grid lado a lado com o atual campeão da Stock Series, Zezinho Muggiati, em sua temporada de estreia na principal categoria do automobilismo brasileiro. Os dois foram as grandes estrelas do início da prova deste sábado.

Suzuki e Muggiati largaram muito bem e protagonizaram as ações nas primeiras voltas. O ‘rookie’ paranaense travou feroz batalha pela ponta contra o experiente Rafael. Por outro lado, o início da disputa também rendeu incidentes. Sempre favorito ao título, Daniel Serra foi envolvido em um deles e foi o primeiro piloto a abandonar a corrida.

A janela de paradas obrigatórias foi aberta na volta 7, e Suzuki foi um dos primeiros a realizar o pit-stop. Em estratégia diferente, Muggiati seguiu na pista e assumiu a primeira posição. Naquele momento, a chuva já rondava novamente a região do autódromo em Goiânia. Zezinho foi aos boxes na volta 10, mas um problema em sua parada fez cair por terra as chances de buscar um pódio.

Depois que todos os pilotos fizeram suas paradas, Ricardo Suzuki regressou à liderança, mas com Julio Campos em segundo e Thiago Camilo em terceiro. Zezinho Muggiati voltou na sétima posição, ainda assim em condição bastante positiva na sua estreia como piloto titular da Stock Car.

Após 21 voltas completadas e pouco mais de meia hora de uma intensa corrida, Suzuki confirmou a vitória, colocando a equipe chefiada por Thiago Meneghel no topo do pódio na abertura do campeonato.

Sábado inesquecível — Antes deste sábado, a última vitória de Rafael Suzuki na Stock Car havia sido no saudoso Autódromo Internacional de Curitiba, em 8 de agosto de 2021. E agora, depois de ter feito sua melhor temporada, na qual foi finalista e terminou em sexto, Rafael inicia 2024 em alta.

“Muito contente em ter começado o ano dessa forma. Acho que é primeira vez que começo um campeonato vencendo. A TMG me recebeu de braços abertos, com aquela pressão boa de ‘como é que nós vamos melhorar depois do que foi o ano passado?’. E aí está o resultado. Gostava do formato antigo, e o de agora passo a gostar ainda mais. Estou bem feliz”, comemorou.

Melhor colocado entre os ‘rookies’, o atual campeão da Stock Series festejou sua estreia na Stock Pro como piloto titular em cenário muito acima das suas expectativas antes do começo do fim de semana.

“Acho que tudo isso foi um sonho. Muito feliz com esse sétimo lugar. Infelizmente, um erro meu aqui no pit-stop acabou tirando um pouco as chances de poder lutar pelo pódio. Acredito que daria para terminar em terceiro. O saldo é bastante positivo. Foi uma grande estreia”, disse o paranaense de 20 anos, alçado ao grid da Stock Car muito em razão do superprêmio equivalente a R$ 2,5 milhões por conta da conquista do título da categoria de acesso em 2023.

A Stock Car volta a acelerar neste domingo, a partir de 12h (horário de Brasília), com a disputa da corrida principal do fim de semana do GP Wilson Fittipaldi Júnior, com 50 minutos mais uma volta de duração. A prova terá Felipe Baptista na pole position e Felipe Massa largando ao seu lado na segunda colocação.

Será um dia de muitas homenagens: a Wilsinho, que se foi no último dia 23 de fevereiro, e também a Gil de Ferran, outra lenda do automobilismo brasileiro, que morreu em 29 de dezembro do ano passado. Neste fim de semana, Rubens Barrichello corre com o design de capacete eternizado pelo bicampeão da Fórmula Indy e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis.

A principal categoria do automobilismo brasileiro é transmitida ao vivo pela Band na TV aberta, SporTV e BandSports na TV por assinatura, além dos canais oficiais da categoria no YouTube, Facebook e TikTok, Motorsport.tv — atingindo mais de 150 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, canal da Tribo do Gaules na Twitch, MAVTV Brasil Motorsports Network e MAVTV América do Norte.



Stock Car Pro Series, temporada 2024

Top-10 da Corrida Sprint (sábado)

1º - Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), 21 voltas em 31min40s171

2º - Julio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 3s176

3º - Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 7s954

4º - Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 11s635

5º - Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 12s732

6º - Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 14s192

7º - Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 18s489

8º - Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 20s345

9º - Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 20s735

10º - Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 22s327