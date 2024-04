A renomada jornalista e apresentadora Letícia Datena, conhecida por sua cobertura especializada na Stock Car, viveu um momento emocionante durante sua mais recente reportagem para o programa Melhor da Noite, da Band. A ocasião especial envolveu uma entrevista com Jennyfer, uma adolescente de 14 anos, que desde a infância acompanha as corridas da Stock Car ao lado de seu pai e nutre uma grande admiração pelo piloto Átila Abreu.

A emoção tomou conta do encontro entre Letícia e Jennyfer, que teve a oportunidade de conhecer pessoalmente seu ídolo e vivenciar os bastidores das corridas no autódromo de Interlagos. Para Letícia, a experiência foi marcante não apenas pela paixão demonstrada pela jovem fã, mas também pela representatividade que isso traz para o universo automobilístico.

"Eu me emocionei. A gente sempre ouve que meninos são fãs de automobilismo e percebe que há meninas, mas são minoria. Foi uma grande surpresa ver que a Jennyfer é fissurada em Stock Car. Não é em Fórmula 1, o mais comum. E é fã do Átila desde pequenininha. Isso mostra uma renovação do público do automobilismo que vem acontecendo com o envolvimento de jovens e garotas", compartilhou Letícia.

Além disso, a jornalista ressaltou a importância desse momento no contexto do mercado de trabalho do automobilismo brasileiro, que tem aberto espaço para um número crescente de mulheres. A emoção também se estendeu ao pai de Jennyfer, que viu o sonho da filha se concretizar diante de seus olhos.

Esta não é a primeira vez que Letícia Datena compartilha sua expertise no mundo das corridas. Com passagens por diversos programas esportivos, incluindo coberturas internacionais como o Dakar 2023 e 2024 na Arábia Saudita, Letícia demonstra sua paixão por levar os bastidores do automobilismo para o público.

“E agora é a vez da minha primeira matéria para o Melhor da Noite. Eu já tinha participado do programa dando uns pitacos sobre futebol, em um quadro desse esporte. Mas fazer uma reportagem para o programa é outra coisa. Fui convidada para essa pauta especial e amei a experiência. A gente sabe que esse mundo de bastidores de qualquer esporte, mas especialmente do automobilismo, está muito em alta, e é o que eu gosto de cobrir. Assunto não falta! E é bacana ter cada vez mais matérias interessantes para engajar o público do automobilismo. Tomara surjam novas oportunidades”, comenta Letícia.

Com essa primeira matéria para o Melhor da Noite, Letícia reafirma seu compromisso em oferecer conteúdo relevante e inspirador para os amantes do automobilismo, ao mesmo tempo em que abre portas para futuras oportunidades nesse universo fascinante.

Letícia Datena continua a inspirar e envolver o público com suas reportagens nos bastidores do automobilismo brasileiro. Sua trajetória é uma fonte de inspiração para diversas meninas e mulheres que sonham em seguir na área da comunicação no universo do esporte a motor.

É incrível ver como o automobilismo está conquistando um público diversificado e renovado, e é ótimo ver mais mulheres se envolvendo nesse mercado.