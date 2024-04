A Stock Car Pro Series nasceu oficialmente em 22 de abril de 1979, quando dez pilotos alinharam no grid do Autódromo Internacional de Viamão, próximo a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O que veio a seguir foi a construção de uma história baseada em muito trabalho e sucesso, com o envolvimento fundamental de uma legião de equipes, pilotos, profissionais de todas as esferas e uma base de fãs cada vez maior.

45 temporadas de superação

Nestas 45 temporadas, a Stock Car se consolidou como a mais importante competição do esporte a motor nacional e uma das mais competitivas e imprevisíveis do mundo. Como resultado, historicamente tem atraído cada vez mais pilotos renomados do Brasil e do exterior, registrando sequencialmente números notáveis.

Ao todo, mais de 400 pilotos já tiveram a oportunidade de correr na Stock Car, que já realizou 613 corridas desde seu início e coroou 19 pilotos diferentes como campeões. Vinte circuitos já receberam ao menos uma prova da categoria, sendo dois deles no exterior: Buenos Aires, na Argentina, e no Estoril, em Portugal.

Desde Affonso Giaffone Júnior, ganhador da primeira corrida da história da categoria, até Felipe Massa, o último a ingressar na galeria dos vencedores, no ano passado, a Stock Car reuniu 77 pilotos que já triunfaram pelo menos uma vez (18,6% de todos os que largaram na categoria). E 123 competidores (ou quase um terço do total) já visitaram o pódio da categoria, que frequentemente chega a colocar mais de 25 pilotos separados por meio segundo em suas atividades de pista. Cinco montadoras escreveram suas respectivas histórias no grid da Stock Car, um número que deve crescer em 2025. Onze modelos diferentes já frequentaram o grid.

Números que contam história

Segue abaixo os principais números que delineiam a história da Stock Car desde 1979:

Pilotos que já correram: 414

414 Corridas disputadas: 613

613 Campeões: 19

19 Vencedores de corrida: 77

77 Circuitos: 20

20 Montadoras: 5 (Chevrolet, Mitsubishi, Volkswagen, Peugeot e Toyota)

5 (Chevrolet, Mitsubishi, Volkswagen, Peugeot e Toyota) Modelos diferentes: 11

Os ícones e recordistas

Maior vencedor da história: Ingo Hoffmann, 77 vitórias

Ingo Hoffmann, 77 vitórias Maior campeão da história: Ingo Hoffmann, 12 títulos

Ingo Hoffmann, 12 títulos Maior vencedor em atividade: Thiago Camilo, 39 vitórias

39 vitórias Maior campeão em atividade: Cacá Bueno, 5 títulos

O Legado dos Campeões

Desde os primeiros anos, a Stock Car tem sido palco de grandes batalhas nas pistas e emocionantes momentos para os fãs do automobilismo brasileiro. Com uma história rica e cheia de personalidades marcantes, a competição continua a evoluir, mantendo-se como referência no cenário nacional e internacional do esporte a motor.

Ao revisitar os números e as conquistas ao longo dos anos, é evidente que a Stock Car não é apenas uma corrida, mas uma saga contínua de paixão, dedicação e superação, impulsionada pela velocidade e pela busca incessante pela vitória.