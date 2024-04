Um dia antes de completar 45 anos de vida, a Stock Car Pro Series presenteou o público e os aficionados por automobilismo com um espetáculo de alta octanagem no GP ArcelorMittal Interlagos. O lendário circuito brasileiro, conhecido como o ‘templo do esporte a motor’, foi palco de uma corrida repleta de emoção, duelos intensos e reviravoltas surpreendentes. O destaque da etapa ficou por conta da performance brilhante de Gaetano Di Mauro, da equipe Cavaleiro Sports, que conquistou sua segunda vitória na categoria aos 26 anos de idade.

Superando uma quebra de motor no último sábado, Di Mauro demonstrou resiliência e determinação ao enfrentar os desafios do fim de semana. No dia da corrida, partindo de trás, ele ultrapassou o pole position Marcos Gomes, da KTF Sports, com seu Chevrolet Cruze, e assegurou a vitória em uma exibição de habilidade e estratégia.

O evento também viu grandes performances de outros pilotos, como Rafael Suzuki, que conquistou um resultado positivo ao crescer ao longo da prova e garantir o quinto pódio consecutivo para a TMG Racing nesta temporada. Felipe Baptista, da Crown Racing, flertou com a liderança e protagonizou emocionantes disputas na pista, terminando em terceiro lugar e sendo premiado com o Troféu Vivo Man of the Race.

O retorno triunfante de Marcos Gomes ao grid da Stock Car também foi digno de nota, com o piloto liderando os treinos livres, conquistando a pole position e alcançando o quarto lugar na corrida principal. Outro destaque foi Júlio Campos, que, com sua consistência, assumiu a liderança da temporada após um sólido desempenho em Interlagos.

A corrida em si foi marcada por momentos de pura adrenalina, com batalhas intensas logo desde a largada. Gaetano Di Mauro e Marcos Gomes travaram um duelo emocionante pela liderança, enquanto outros pilotos como Ricardo Zonta e Felipe Baptista disputavam posições no pelotão dianteiro. A abertura da janela para o pit-stop obrigatório trouxe ainda mais emoção, com estratégias sendo decididas e ultrapassagens arriscadas acontecendo em toda a pista.

No final, foi Di Mauro quem cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, emocionado com a conquista em seu circuito doméstico. "Vencer aqui em Interlagos é muito especial para mim", declarou o piloto, destacando sua jornada de superação e determinação.

Com os resultados de Interlagos, Júlio Campos assume a liderança da temporada, seguido de perto por Felipe Baptista e Rafael Suzuki. A próxima etapa da Stock Car 2024 acontecerá entre os dias 17 e 19 de maio, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR), prometendo mais emoções e reviravoltas na disputa pelo campeonato.