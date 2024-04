E-Prix de Mônaco tem show dos neozelandeses da Jaguar

As ruas de Mônaco receberam a oitava etapa do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E neste sábado (27) e viram um show de estratégia da Nova Zelândia e da equipe britânica Jaguar TCS Racing. O E-Prix teve dobradinha dos compatriotas Mitch Evans e Nick Cassidy da Jaguar, que usaram muito bem o jogo de equipe nos Attack Mode e praticamente dominaram a corrida de ponta a ponta.

O pódio no circuito de rua do Principado foi completado pelo belga Stoffel Vandoorne (DS Penske). A quarta colocação ficou com o francês Jean-Éric Vergne (DS Penske). Pole-position no Principado, o alemão Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) ficou em quinto lugar na corrida e lidera o Mundial dos carros elétricos com 102 pontos.

Os brasileiros Sérgio Sette Câmara (ERT) e Lucas di Grassi (ABT Cupra) não pontuaram em Mônaco, chegando em 19º e 11º, respectivamente. O mineiro Sette Câmara foi tocado e acabou perdendo muitas posições, enquanto o paulista Di Grassi se recuperou e quase entrou no top 10.

Foi a 124ª corrida da história da Fórmula E e a quarta em Mônaco na história da categoria. Vencedor pela primeira vez no local, Mitch Evan bateu na trave nas outras oportunidades no E-Prix.

"Após tanto esforço, finalmente alcancei essa vitória tão almejada. Mônaco é uma fonte inesgotável de histórias e é uma verdadeira honra ver meu nome eternizado aqui. Nossa estratégia foi impecável. Eu estava confiante na vitória, embora sabíamos que nunca se pode prever o que vai acontecer, mas alcançamos nosso objetivo e foi um resultado fantástico para toda a equipe", disse o piloto da Jaguar, que lidera o Mundial dos construtores.

A estratégia citada acima foi uma das mais implacáveis na temporada. A dupla chegou à frente na volta 11 depois de largar na segunda fila. A partir daí, o jogo da equipe parecia claro, com Mitch Evans conseguindo uma vantagem de três segundos na frente e Nick Cassidy se mantendo na posição para segurar o pelotão.

Isso permitiu que o vencedor usasse o modo ataque e se mantivesse livre na ponta. A dupla soube usar as entradas do safety car em Mônaco.

Na volta 14, quase na metade do E-Prix de 31, Evans recebeu seu segundo impulso de 50kW no cedendo a liderança para Cassidy, ao mesmo tempo em que retribuiu o favor. As táticas da equipe funcionam conforme planejado.

Nas oito provas deste ano, a Fórmula E registrou sete vencedores diferentes. Apenas Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) ganhou duas.

As próximas duas etapas da Fórmula E 2024 serão em Berlim, na Alemanha, nos dias 11 e 12 de maio. A décima temporada tem ao todo 16 E-Prix.