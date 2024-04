Pilotos brasileiros comentam E-Prix de Mônaco da Fórmula E

Os pilotos brasileiros não pontuaram na oitava etapa do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, disputada neste sábado (27), no tradicional circuito de rua do Principado. O paulista Lucas di Grassi (ABT Cupra) ficou bem próximo do Top 10 acabando o E-Prix em 11º. Já o mineiro Sérgio Sette Câmara teve problemas na pista e acabou em 19º.

A prova teve dobradinha dos compatriotas Mitch Evans e Nick Cassidy da Jaguar o com belga Stoffel Vandoorne (DS Penske) em terceiro. O português António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche) foi o sétimo.

Na classificação geral, Sérgio Sette Câmara soma 11 pontos e Lucas di Grassi tem apenas 1 ponto. O líder geral é o alemão Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) com 102 pontos. ''Foi uma boa corrida, de 17º para 11º, bem no limite da pontuação. Um final de semana que a gente sai sem pontos, mas com dever de trabalho realizado, o melhor dos powertrain da Mahindra. Precisamos melhorar o carro'', disse Di Grassi.

O piloto Lucas di Grassi correu em casa mais uma vez. Depois do E-Prix de São Paulo, sua cidade natal, Mônaco é onde ele mora há anos. Nas outras corridas da Fórmula E no Principado, Di Grassi soma dois segundos lugares, um abandono e um 12º.

Já Sérgio Sette Câmara teve um toque no meio da corrida e não conseguiu recuperar posições com sua ERT Fórmula E. Mônaco não foi a mesma performance de Misano, quando o mineiro andou no Top 10 na rodada dupla.

''O único ponto positivo foi o qualifying, nos treinos livres não foi bom, onde quase não conseguia andar. Saí quase sem referência. Na corrida vinha em sétimo e peguei um pneu traseiro furado. Ainda peguei uma penalização. Foi uma corrida bagunçada, com muitos problemas no carro. Espero ter melhores resultados em Berlim''

As próximas duas etapas da Fórmula E 2024 serão em Berlim, na Alemanha, nos dias 11 e 12 de maio. A décima temporada tem ao todo 16 E-Prix.

Classificação do Mundial de Pilotos (completo aqui)

1º - Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) - 102 pontos

2º - Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing) – 95 pontos

3º - Jake Dennis (Andretti) - 89 pontos

4º - Oliver Rowland (Nissan) - 88 pontos

5º - Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) - 77 pontos

18º - Sérgio Sette Câmara - 11 pontos

20º - Lucas di Grassi - 1 ponto

---

Classificação do Mundial de Equipes (completo aqui)

1º - Jaguar TCS Racing – 172 pontos

2º - TAG Heuer Porsche – 128 pontos

3º - Andretti – 113 pontos

4º - Nissan – 112 pontos

5º - DS Penske – 102 pontos

9º - ERT FORMULA E TEAM - 23 pontos

10º - ABT CUPRA - 19 pontos