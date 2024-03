As atividades do E-Prix de São Paulo neste sábado (16) começaram com muita emoção, com uma impressionante decisão pela Julius Baer Pole Position na qual o alemão Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche) conquistou a posição de honra por uma diferença de apenas 0s002 em relação a Stoffel Vandoorne (DS Penske), que havia sido o pole na etapa paulista da temporada passada da Fórmula E.

Wehrlein cravou na final o tempo de 1min12s789, garantindo sua segunda Julius Baer Pole Position nesta temporada. O piloto da Porsche também foi pole na prova de abertura do campeonato, na Cidade no México, no qual foi o vencedor.

A segunda fila do grid será formada pelo outro carro da DS Penske, Jean-Eric Vergne, e o vencedor do E-Prix de São Paulo da temporada passada, o neozelandês Mitch Evans (Jaguar TCS Racing).

Como foi o treino

O grupo 1 abriu o treino classificatório com alguns favoritos a vitória em São Paulo, como a dupla de neozelandeses da Jaguar TCS Racing formada por Mitch Evans e Nick Cassidy.

Durante boa parte da sessão, os dois carros da Jaguar TCS Racing disputaram a ponta do grupo A, mas no fim foi o francês Jean-Eric Vergne que terminou como o mais rápido, seguido por seu companheiro de DS Penske, Stoffel Vandoorne. Mitch Evans avançou em terceiro, enquanto Nico Müller ficou com o quarto tempo e eliminou Nick Cassidy na bandeirada.

Ambos os brasileiros correram no Grupo A, mas não conseguiram ter um bom desempenho. Lucas di Grassi terminou a sessão em oitavo, enquanto Sérgio Sette Câmara (ERT Formula E Team) ficou em 10º.

No Grupo 2 quem surpreendeu foi Maximilian Günther. Punido com a perda de 20 posições no grid de largada, o piloto alemão da Maserati arriscou tudo no classificatório e fez o melhor tempo do grupo, superando nos segundos finais o compatriota da TAG Heuer Porsche, Pascal Wehrlein.

Edoardo Mortara (Mahindra) e Sam Bird (NEOM McLaren) completaram os quatro que avançaram para os playoffs pelo Grupo 2.

Nos playoffs, Nico Müller não disputou as quartas de final contra Jean-Eric Vergne. O piloto alemão da ABT Cupra acabou danificando a suspensão durante a disputa do Grupo 1 e não pôde ir para o duelo contra o bicampeão da Fórmula E.

Assim como seu companheiro de DS Penske, Vandoorne também avançou para a semifinal ao derrotar Evans. Wehrlein e Günther também venceram sem dificuldades os seus duelos contra Mortara e Bird, respectivamente, e também avançaram para a fase semifinal.

As semifinais foram amis equilibradas, com Vandoorne vencendo o duelo interno contra Vergne, enquanto Wehrlein levou a melhor no duelo de alemães. Na final, Wehrlein derrotou Vandoorne ao cruzar a linha de chegada apenas 2 milésimos baixo do tempo do piloto belga, conquistando a posição de honra do grid de largada.

Quarta etapa da 10ª temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, o E-Prix de São Paulo terá a largada às 14h03, com transmissão ao vivo na TV Aberta pela Band, e na TV fechada pelo BandSports. Também será possível assistir a prova no YouTube, através do canal do Grande Prêmio.

Confira abaixo como ficou a ordem de largada para o E-Prix de São Paulo 2024:

1º Pascal Wehrlein – TAG Heuer Porsche

2º Stoffel Vandoorne – DS Penske

3º Jean-Eric Vergne – DS Penske

4º Mitch Evans – Jaguar TCS Racing

5º Sam Bird – NEOM McLaren

6º Edoardo Mortara – Mahindra Racing

7º Nico Müller – ABT Cupra

8º Antonio Félix da Costa – TAG Heuer Porsche

9º Nick Cassidy – Jaguar TCS Racing

10º Jake Dennis – Andretti

11º Oliver Rowland – Nissan

12º Jake Hughes – NEOM McLaren

13º Nyck de Vries – Mahindra

14º Sacha Fenestraz – Nissan

15º Lucas di Grassi – ABT Cupra

16º Jehan Daruvala – Maserati MSG Racing

17º Robin Frijns – Envision Racing

18º Sebastien Buemi – Envision Racing

19º Sérgio Sette Câmara – ERT Formula E Team

20º Dan Ticktum – ERT Formula Team

21º Norman Nato – Andretti

22º Maximilian Günther – Maserati MSG Racing