Depois de desistir de dois Masters, Rafael Nadal pode ficar de fora do US Open

Fora dos Masters 1000 de Toronto e de Cincinnati, Rafael Nadal, que ganhou esses dois torneios em 2013, lesionou o punho direito e não sabe se vai disputar o U.S Open. Àngel Ruiz Cotorro, médico da federação espanhola de tênis e pessoal do tenista, disse que vai analisar o desempenho do punho direito do espanhol e que é muito cedo para falar sobre uma possível ausência do ex-número 1 do mundo no último Grand Slam do ano, que começa no dia 25 de agosto.

''É cedo para dizer se ele vai ao torneio. Se são três (semanas), são três; se são quatro, são quatro; e tomara que sejam duas. Tem de seguir passo a passo, dia a dia, e depois tem de realizar os exames pertinentes: as ultrassonografias , as ressonâncias... para ver como evolui a lesão e, a partir daí, poder-se dizer se vai ou não vai. Eu acho que ainda estamos longe de poder dizer isso, mas também vamos dia a dia e pouco a pouco vendo seu progresso'', disse o médico espanhol à rádio espanhola Cadena Cope.

O ex-número 1 do mundo lamentou que a lesão tirou a oportunidade de defender os 2000 pontos que ele conquistou no ano passado. “Estou extremamente desapontado que não vou poder defender as conquistas em Toronto e Cincinnati neste ano. Estava ansioso por voltar a disputar estes torneios depois dos grandes resultados que obtive no ano passado”, disse o espanhol.

Graças a lesão, o tenista de Manacor vai ''beneficiar'' Novak Djokovic, que após vencer Wimbledon, acabou roubando a posição de número 1 do mundo de Nadal. Com apenas 460 pontos na frente de Nadal, o sérvio terá a oportunidade de aumentar a vantagem sobre o bicampeão do U.S Open.