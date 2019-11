Guia VAVEL do Australian Open 2017: Rafael Nadal

O primeiro grande desafio de 2017 tem seu início do outro lado do mundo, na Austrália, com o 1º Grand Slam do ano. O espanhol Rafael Nadal vem de um 2016 um tanto quanto anormal, onde teve 2 títulos, sendo 1 em Masters 1000, porém as dores no punho esquerdo o fizeram se ausentar de competições importantes e até mesmo encerrar o ano mais cedo, ainda em Outubro para tratamento.

O tenista, natual da região de Mallorca, participou de um campeonato nesta região para fazer o retorno gradual ao tênis após mais de 1 mês de tratamento, vencendo nas duplas com Marc López. Como preparação final de seu retorno, foi novamente disputar o Mubadala World Tennis Championship, em Abu Dhabi, onde foi campeão por 2 sets a 0 sobre o belga David Goffin.

Sem dores no punho, e jogando bem, iniciou o circuito profissional da ATP em 2017 no já tradicional Brisbane International, ATP 250 da cidade australiana, onde chegou nas Quartas, parando no canadense Milos Raonic, por 2 sets a 1. Depois deste torneio, ele foi direto à Melbourne, iniciar sua preparação para o Australian Open 2017.

RETROSPECTO NO GRAND SLAM

O Toro Miura já conseguiu chegar a 3 finais na quadra rápida da Rod Laver Arena, sendo campeão em apenas 1 vezes (é o único Grand Slam que ele venceu apenas 1 edição em toda a carreira). Em 2009, quando era 2º colocado no ranking mundial, enfrentou o atual líder da época, o suíço Roger Federer, e venceu por 3 sets a 2, em uma grande partida de 4 horas e 19 minutos de duração.

Nadal campeão em cima de Federer em 2009 (Foto: Getty Images / AusOpen)

As outras finais foram em 2012, quando era então líder do ranking e em uma das maiores finais de Grand Slam da história, batalha realizada com 5h53 de duração, perdeu por 3 sets a 2 para o sérvio Novak Djokovic. Em 2014, ele perdeu por 3 sets a 1 para o suíço Stanislas Wawrinka.

Ano passado, foi eliminado na estreia para seu compatriota Fernando Verdasco, em longas 4 horas e 41 minutos de partida, com 5 sets disputados, e 2 deles com tie break.

EM 2017, UM RECOMEÇO

O retorno pós lesão deixou Rafa um tanto quanto com pé atrás em relação a este Grand Slam, já que além de não vencer ele desde 2009, ele vem alterando seu modo de jogo em relação ao executado na época em que foi campeão e líder de ranking mundial. Isso vem deixando o espanhol tendo resultados “estranhos” ao qual ele e seus fãs se acostumaram, porém a busca por títulos e o topo do ranking continua e com fôlego renovado nesta edição do aberto australiano.

Espanhol após derrota para Verdasco (Foto: Getty Images / AusOpen

A estreia do Toro Miura será contra o alemão Florian Mayer. Caso vença, terá de pegar o vencedor da partida entre Mikhail Youzhny (RUS) e Marcos Baghdatis (CYP), este último finalista na Austrália em 2006. O espanhol está do mesmo lado da chave de Djoko (cabeça 2) e o francês Gael Monfils (cabeça 6).

FICHA TÉCNICA

NOME: Rafael Nadal Parera

NACIONALIDADE: Espanhol

RANKING ATUAL: 9º

IDADE: 30 anos

MELHOR RESULTADO NO AO: Campeão em 2009