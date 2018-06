Soderling brinca: ''Ainda espero que Federer me agradeça por ter vencido Nadal em Garros''

Quem apareceu nesta sexta-feira (8) para dar entrevista em Roland Garros foi o ex-tenista sueco Robin Soderling, finalista do torneio em 2009. O ex-número 4 do ranking da ATP tem um feito em seu currículo que poucos conseguira: derrotar Rafael Nadal no aberto francês.

O sueco aproveitou para falar do feito conseguido em 2009, e brincar com Roger Federer, relembrando que ele eliminou Nadal naquela edição onde o suiço sagrou-se campeão.

“Ainda estou esperando que ele me agradeça. Creio que quando viu que ganhei ao Rafa ficou feliz ainda que, quem sabe, pudesse ganhar na mesma a final contra o Nadal. Acredito que se o Federer não tivesse triunfado em Roland Garros, ia continuar a vir aqui. Não vem e acho que é uma boa decisão porque quer jogar por mais tempo”, disse em tom de brincadeira arrancando risos dos jornalistas.

Soderling ainda deu dicas para quem quiser tentar derrotar o espanhol em solo francês.

“A única opção é ser extremamente agressivo. Ontem vi o jogo do Schwartzman e esteve muito bem no primeiro set, no entanto, teve azar com a chuva. É um grande desafio e tens que arriscar muito mas não há nada ímpossivel”, comentou.

O sueco falou sobre sua nova vida de aposentado, e a alegria de jogar tênis apenas para se divertir.

“Estou recuperado 100% há quatro ou cinco anos. Foi muito complicado mas agora sou capaz de treinar com o Elias Ymer, com quem trabalho e dá para me manter em forma. É genial poder jogar tênis por diversão”, finalizou.