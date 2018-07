Nadal bate Dudi Sela e estreia com vitória dominante em Wimbledon

O atual líder do ranking da ATP estreiou em Wimbledon nessa terça-feira (3). Rafael Nadal venceu o israelense #127 Dudi Sela por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/2 em 1h52 de jogo, e avançou para a segunda fase do torneio britânico.

O espanhol está em sua décima terceira participação no Grand Slam inglês, onde venceu por duas vezes, em 2008 e 2010. Para seguir líder do ranking da ATP, Nadal precisa alcançar ao menos às quartas da competição.

A partida começou bem morna com um Nadal em ritmo mais cadenciado em quadra. A primeira parcial seguiu assim até o oitavo game. Vencendo por 4/3, o espanhol atacou o saque do israelense e emplacou simplesmente oito pontos na partida para quebrar o serviço do adversário e na sequência confirmar e fechar o primeiro set em 6/3.

A segunda parcial foi ainda mais tranquilo para o líder do ranking da ATP, que com duas quebras conseguiu fechar o set em 6/3 novamente e abrir dois a zero no jogo.

Dudi Sela chegou a ameaçar o espanhol no terceiro set conseguindo uma quebra logo no primeiro game. Mas Nadal não deixou o israelense gostar do jogo e na sequência devolveu a quebra e engatou mais quatro games seguidos. No oitavo game o espanhol sacou para fechar a parcial em 6/2 e selar sua classificação para a segunda rodada.

Na próxima fase o seu adversário será o cazaque #77 Mikhail Kukushkin que venceu o canadense #97 Vasek Pospisil por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6, 6/2 e 6/3.