Bautista-Agut supera Wawrinka e enfrenta Djokovic nas semis em Doha 

Em uma performance irretocável, o #24 Roberto Bautista-Agut conseguiu uma importante vitória nessa quinta-feira (3), no ATP 250 de Doha, no Qatar. O espanhol venceu o suíço #66 Stan Wawrinka por 2 sets a 0, com um duplo 6/4 em 1h46 de partida, e carimbou sua classificação para a semifinal.

A partida foi de amplo domínio de Bautista. Logo no começo o espanhol pressionou o saque do suíço de toda forma, que tentou se segurar salvando dois breaks, mas sucumbiu e acabou quebrado. Sem ameaçar o serviço do adversário, Wawrinka acabou sem saída e viu o espanhol fechar a primeira parcial em 6/4.

O enredo no segundo set foi parecido com o primeiro, mas mais fácil ainda para o 24° do mundo. Dessa vez, logo de cara, o suíço teve seu saque quebrado de 40-0. Depois ainda teve que suar para segurar o espanhol no quinto game salvando quatro break points e mais um no sétimo. Bautista chegou a ceder três chances de quebra no último game, mas conseguiu se recuperar e fechar novamente em 6/4 e selar o triunfo.

Agora Bautista-Agut terá um desafio muito complicado pela frente noQatar ExxonMobil Open. O #24 do mundo irá enfrentar nada menos que o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking da ATP, que venceu o georgiano #21 Nikoloz Basilashvili, de virada por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em 1h59 de jogo. No retrospecto o sérvio leva ampla vantagem, com sete vitória no circuito profissional contra apenas uma do espanhol