Pavlyuchenkova consegue grande virada contra Bertens e avança no Australian Open

Tentando recuperar sua melhor forma, a #42 Anastasia Pavlyuchenkova reuniu esforços para conquistar uma das suas vitórias mais importantes dos últimos meses. Na madrugada desta quarta-feira (16), a russa bateu a favorita #9 Kiki Bertens, da Holanda, por dois sets a um, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/3, em 1h48 de partida realizada na Margaret Court Arena, pela segunda rodada do Australian Open.

A partida resultou na eliminação da cabeça de chave 9, a melhor ranqueada até então no torneio, juntando-se à Kasatkina (10) e Goerges (13). Com isso, Pavlyuchenkova conquistou sua 29ª vitória contra uma top 10 na carreira, a terceira num evento de Grand Slam. No confronto direto, a russa venceu seu segundo duelo contra a holandesa na quinta oportunidade.

Em jogo, nenhuma das tenistas conseguiu manter a consistência durante todo o período, sofrendo diversas oscilações nos três sets. Bertens saiu na frente no placar, aproveitando-se do mau ritmo da russa que cometeu 19 erros não forçados nos nove games jogados. Já na segunda parcial, sua taxa de erros caiu consideravelmente, enquanto a holandesa não conseguiu fazer tantos winners, resultando numa vantagem de Pavlyuchenkova em todo o set.

No set final, nenhuma das duas esteve em seu melhor nível do dia, com cada uma conseguindo uma quebra de serviço no início do set. No entanto, a russa conquistou um game de saque de Bertens no 2/2, mantendo a vantagem até 5/3, quando voltou a quebrar o serviço da oponente e fechou a partida por 6/3 com oito winners e oito erros não-forçados, contra dez bolas vencedoras e 13 erros da atual top 10.

Na terceira rodada, Anastasia Pavlyuchenkova enfrentará a bielorrussa #33 Aliaksandra Sasnovich, que passou em sets diretos pela estoniana #20 Anett Kontaveit. No H2H, a russa lidera com duas vitórias em dois confrontos, ambos realizados na quadra dura em 2018.