Digno de número um: Serena Williams supera Halep em jogaço nas oitavas do Australian Open

A americana #16 Serena Williams está, mais uma vez, nas quartas de final do Australian Open. Na sessão noturna desta segunda-feira (21), a ex-número 1 do mundo bateu a atual dona do posto, a romena Simona Halep, em um jogo de altíssimo nível. Williams fechou a partida em 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/4, em 1h48 minutos de jogo.

No primeiro set, domínio total de Serena Williams. Apesar de ter tido o serviço logo de cara, no primeiro game, a americana devolveu a quebra no game seguinte e usando o saque como sua principal arma, além de seus winners de devolução letais, a veterana conseguiu quebrar o serviço da adversária por mais duas vezes, o que a possibilitou fechar o set de forma fácil em 6/1, em 20 minutos.

No segundo set, Halep parecia outra jogadora. Mudando a estratégia de jogo, após perceber que se não agredisse Serena e a mantivesse na zona de conforto iria perder a partida, a romena passou a pressionar o serviço da adversária e a variar seu jogo. Melhorando também em seu saque e fazendo Serena Williams correr mais, a número um do mundo conseguiu melhorar exponencialmente tanto seu primeiro quanto seu segundo serviço, o que possibilitou que quebrasse o serviço da americana por duas vezes e fechasse o set em 6/4.

No terceiro set uma verdadeira batalha de alto nível. Ambas as jogadoras mostraram porque estão entre as melhores do mundo, fazendo exibições fantásticas. Mantendo o que tinha feito no segundo set, Simona Halep tentando resistir ao saque de Serena Williams e fazer com que a americana corresse. Não deu mais certo. Voltando ao que tinha apresentado no set inicial, Serena brecou o ímpeto da romena, safando-se das três ameaças de break points que sofreu, voltou a utilizar seus ótimos winners de devolução e conseguiu quebrar o serviço da rival no sétimo game do set. Assim, conseguiu fechar o set em 6/4, em 50 minutos.

Esse foi o décimo jogo entre as duas jogadoras e Serena Williams manteve a hegemonia, vencendo pela nona vez. Mais do que nunca, a americana candidata-se ao título do Australian Open e na próxima rodada tem a tcheca #8 Karolina Pliskova, que bateu a espanhola #18 Garbiñe Muguruza por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1. Com a derrota de Halep, que defendia 1.300 pontos da final do ano passado, uma nova número um será conhecida após o Australian Open: Naomi Osaka, Elina Svitolina e Petra Kvitova são as candidatas.