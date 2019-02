Berdych sofre, mas vira contra Bachinger na primeira rodada em Montpellier

O tcheco #79 Tomas Berdych, ex-top cinco d ATP, encarou uma batalha contra o qualifier alemão #142 Matthias Bachinger na estreia do ATP 250 de Montpellier, na França, mas avançou. Campeão do torneio em 2012, Berdych precisou de 2h12 para fechar o placar de virada em 5/7, 6/3 e 6/3.

Berdych disparou 11 aces, contra três do alemão. Bachinger cometeu o mesmo número em duplas faltas, contra oito do tcheco, que venceu 74% dos pontos jogados com seu primeiro serviço, aproveitamento ligeiramente superior ao adversário - 71%.

Em um jogo muito disputado, Berdych saiu quebrado no segundo game, viu o rival abrir 3/0 no placar e precisou correr atrás. O tcheco devolveu a quebra no sétimo game e dali trocou quebras até o nono game, buscou pressionar, mas não resistiu às investidas do rival que quebrou seu saque no 12º game fechando o set.



Na segunda etapa o equilíbrio técnico foi equiparado, os jogadores se pressionaram, mas Berdych conseguiu a vantagem com quebra no sétimo game e uma segunda no nono fechando a parcial em 6/3.



No set decisivo, nova sucessão de quebras entre o quarto e sexto game, que colocaram o tcheco em vantagem confortável de 5/2 no placar. Sacando para o jogo, Berdych viu o rival salvar três match points, mas não resistir ao quarto, com saque aberto e forehand cruzados.

Berdych encara na segunda rodada do Open Sud de France o local #58 Benoit Paire, que passou na estreia em sets diretos pelo #96 Evgeny Donskoy, parciais de 7/5 e 6/3.