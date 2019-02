Berdych salva match points e vence maratona diante de Krajinovic em Montpellier

Confirmando seu grande início de temporada, o #79 Tomas Berdych venceu sua 10ª partida no ano de 2019. Nesta sexta-feira (8), o tcheco precisou batalhar muito para eliminar o #72 Filip Krajinovic nas quartas de final do ATP 250 de Montpellier. Berdych salvou dois match points durante a partida de 2h44, fechando em dois sets a um, parciais de 7/6(3), 6(5)/7 e 7/5.

Nenhum break point foi enfrentado na primeira parcial da partida. Firmes no saque, os tenistas levaram bem o set até o tiebreak. Apesar das três duplas faltas, Krajinovic só perdeu três pontos no seu primeiro saque durante a série - 88% de aproveitamento -, enquanto Berdych destacou-se no segundo serviço - venceu 65% dos pontos nessa situação, contra 43% do rival. O game de desempate manteve o equilíbrio até o 3-3, mas, a partir daí, o tcheco conseguiu duas mini quebras e venceu os quatro últimos pontos para fechar em 7/6(3), em 58 minutos.

No segundo set, os tenistas foram eficientes nos seus break points oportunizados. Berdych conseguiu a primeira quebra da partida para abrir 4/3, mas, quando sacava para o jogo em 5/4, foi quebrado - esses foram os únicos dois games com bps na parcial. Krajinovic começou bem o tiebreak abrindo 4-0, viu o rival equilibrar, mas fechou em seu segundo set point em 7/6(5), em 54 minutos.

Krajinovic esteve muito perto das semis no sul da França (Foto: Divulgação/Open Sud de France)

Krajinovic esteve muito perto da vitória no terceiro set. Após a quebra logo no primeiro game, nenhum break point foi oportunizado até o nono game, quando Berdych teve que salvar dois match points quando sacava em 3/5. A partir daí, o tcheco dominou a reta final do jogo, quebrou o sérvio quando este sacava para o jogo e venceu 14 dos últimos 18 pontos do jogo, fechando a partida em mais um quebra de saque no 12º game: 7/5, em 52 minutos.

Berdych, que passou seis meses parado entre o ano passado e este por conta de uma lesão nas costas, alcança sua segunda semifinal no ano - perdeu a final em Doha para Bautista-Agut. O tcheco enfrenta nas semifinais do Open Sud de France, o #44 Pierre-Hugues Herbert, que passou nas quartas pelo #25 Denis Shapovalov em dois sets, parciais de 7/5 e 7/6(4).