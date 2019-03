Tsitsipas bate Hurkacz em Dubai e amplia sequência positiva

O #11 Stefanos Tsitsipas colocou-se esta quinta-feira a apenas uma vitória do top 10, ao garantir-se para as semifinais do ATP 500 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, pela primeira vez na carreira. Nesta quinta-feira (28), Tsitsipas derrotou o polonês #77 Hubert Hurkacz pela segunda semana consecutiva, desta vez com muito mais dificuldade, por 7/6(4), 6/7(1) e 6/1, em

O grego de 20 anos já tem sete triunfos seguidos, depois dos quatro que alcançou para ganhar o título em Marselha, na semana passada. Tsitsipas perdeu a chance de sacar para o jogo na parcial anterior em 5/4, porém foi quebrado. Mesmo assim, se recompôs e ganhou a terceira parcial facilmente.

Tsitsipas, que vai estrear no top 10 caso atinja a final em Dubai, vai agora medir forças com outro jogador que vive um grande momento: o #23 Gael Monfils, que vem de oito vitórias consecutivas e, no primeiro encontro das quartas de final, precisou de três sets para superar o #113 Ricardas Berankis, por 6/3, 6/7 e 6/2. O confronto direto encontra-se empatado em 1 a 1, mas o francês venceu o mais recente deles, no último dia 8/2, em Sófia.