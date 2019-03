Kenin supera batalha contra Andreescu e alcança a final em Acapulco

A americana #35 Sofia Kenin, 20 anos, e a canadense #71 Bianca Andreescu, 18, protagonizaram uma verdadeira batalha no WTA de Acapulco, em busca de uma vaga na final. Nesta sexta-feira (1º), após 2h14 minutos de jogo, melhor para a americana que venceu o jogo por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 7/5.

No primeiro set, Andreescu parecia dominar as ações do jogo, principalmente ao seu aproveitamento destacável de 79% dos pontos tentados em seu primeiro serviço. Isso possibilitou que a canadense abrisse 3/1 no set, mas não conseguiu segurar a vantagem. Com seu já conhecido estilo arrojado de jogo, Kenin buscou o placar, quebrou duas vezes o serviço da adversária e fechou o set em 6/4.

No segundo set, equilíbrio até o quinto game. No sexto, Andreescu conseguiu impor-se em quadra e quebrou o serviço de Kenin, abrindo 4/2. Apesar de ter sido quebrada logo na sequÊncia, a canadense conseguiu quebrar o serviço da americana mais uma vez e, desta vez, fechar o set em 6/3.

Na última parcial, um confronto digno de WTA. Com as duas jogadoras já com o físico afetado, restou a vitória para quem teve mais equilíbrio mental em quadra. E quem teve foi Sofia Kenin que conseguiu uma quebra de serviço crucial no 12º game do set, possibilitando a vitória por 7/5.

Sofia Kenin avança no Abierto Mexicano Telcel e enfrenta, na final, a chinesa #65 Yafan Wang, que bateu nas semifinais a croata #28 Donna Vekic por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/3 e 6/1. O duelo está previsto para ocorrer neste sábado (2), às 19h, horário de Brasília.

Para a americana será a oportunidade de conseguir seu terceiro título de WTA no ano, depois de vencer Hobart em simples e Auckland em duplas. Já Wang coleciona apenas títulos de nível ITF na carreira de simples, tendo a oportunidade de estrear na galeria de vencedoras de títulos WTA.