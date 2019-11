Wang vira para cima de Vekic em Acapulco e alcança primeira final de simples na carreira

A chinesa #65 Yafan Wang desbancou a cabeça de chave número três, #28 Donna Vekic, no WTA de Acapulco e alcançou sua primeira final de simples no circuito. Nesta sexta-feira (1º), Wang saiu atrás, mas venceu nove dos últimos dez games para fechar em 2/6, 6/3 e 6/1, em 1h52.

Muito mais potente no primeiro set, Vekic se recuperou bem da quebra sofrida no terceiro game e dominou a reta final da parcial. Com 14 winners, contra apenas três de Wang, a croata venceu os últimos cinco games da série e fechou em 27 minutos com 6/2.

Mesmo com a boa performance na primeira parcial, Vekic chamou o técnico Torben Beltz e pareceu infeliz com sua performance. Aparentemente, a croata previu o que viria pela frente. Os sete primeiros games do segundo set foram com quebras e a cabeça de chave número três cometeu quatro duplas faltas em suas quatro passagens no saque e se mostrou muito frustrada em quadra. Quem saiu viva dessa montanha russa foi Wang. Dominando nos ralis, a chinesa venceu nove dos últimos dez pontos do set e fechou em 6/3, após 40 minutos.

Vekic fez nove winners, quatro a mais que Wang, mas cometeu incríveis 19 erros não-forçados na parcial, 12 a mais que a chinesa.

Mesmo após uma parada para ir ao banheiro, Vekic voltou a quadra com a adversária on fire. Wang venceu 12 dos primeiros 15 pontos da segunda parcial, abrindo 3/0 rapidamente. A croata até melhorou um pouco sua performance, mas simplesmente não conseguiu mais entrar na mente da rival. A chinesa venceu 88% dos pontos no seu primeiro serviço e manteve-se firme nos pontos longos. Com seis winners e somente quatro erros não-forçados, ela fechou em 6/1, após 39 minutos.

That moment when you make your first career final 🥳



Wang Yafan defeats Donna Vekic 2-6, 6-3, 6-1 for a chance to play for the @AbiertoTelcel title. pic.twitter.com/RBIOyUIWqQ — WTA (@WTA) 2 de março de 2019

Com a campanha até agora, Wang já alcança a posição de #54, a melhor da carreira, podendo subir até para #49 caso vença o título. Na decisão do Abierto Mexicano Telcel, a chinesa enfrentará a vencedora do confronto entre a #35 Sofia Kenin e a #71 Bianca Andreescu.