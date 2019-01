Kenin atropela Schmiedlova e vence primeiro título da carreira em simples em Hobart

O começo de temporada da jovem #46 Sofia Kenin, 20 anos, não poderia ser melhor. Após vencer seu primeiro título WTA em dupla na semana passada com a canadense Eugenie Bouchard, Kenin deu mias uma demonstração de que está pronta para a temporada 2019 ao vencer a decisão do WTA de Hobart contra a #77 Anna Karolína Schmiedlova por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/0, em 1h11.

A semana da americana de 20 anos foi perfeita. Despachou três seeds do torneio: Caroline Garcia, no round de abertura, Kristen Flipkens, nas quartas de final e Alizé Cornet nas semifinais. Kenin não perdeu um único set em suas cinco partidas em Hobart.

A primeira parcial foi apertada. Foram 12 break points disputado (nove deles beneficiando Schmiedlova), quatro concretizados, três beneficiando Kenin. Dois aces disparados, um por cada tenista e as três dupla faltas saíram da raquete da eslovaca. A estadunidense fez 10 winners e cometeu 18 erros; AKS fez apenas seis winners e cometeu 17 erros.

Na segunda parcial, Kenin dominou por absoluto. Em 29 minutos, a americana quebrou o serviço da adversária por três vezes e perdeu apenas três pontos em seu serviço durante todo o set. Três aces disparados, um de Kenin e dois de Schmiedlova, que cometeu duas dupla faltas. A estadunidense disparou 11 winners para apenas dois erros não forçados; Schmiedlova fez novamente seis winners e cometeu nove erros não-forçados.

"Eu realmente não esperava chegar até aqui e fico feliz por ter chegado na final. Não acabou da forma como eu gostaria, mas Kenin jogou melhor e eu a parabenizo", admitiu Schmiedlova na cerimônia de premiação.

Kenin, por sua vez, demonstrou muita empolgação pelos títulos seguidos e agradeceu a rival pela grande final no Hobart International. "É muito boa a sensação de vencer o título em dupla e em simples em semanas seguidas]. Anna, você fez uma ótima corrida até aqui, te desejo muita sorte no Australian Open", disse.

A americana fará sua estreia no top 40 no momento em que o ranking for atualizado, mas quer mais. "Meu objetivo é entrar no top 20 ainda nesta temporada". Schmiedlova sobe para a 59ª posição no ranking WTA.

Ambas as jogadoras agora entram em quadra no Australian Open. Kenin, que entra com a moral elevada, enfrenta a russa qualifying #111 Veronika Kudermetova no round de abertura. Schmiedlova tem estreia complicada contra a belga #12 Elise Mertens, semifinalista em 2018.