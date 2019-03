Serena desiste, e Muguruza avança às oitavas em Indian Wells

Depois do espetacular encontro na estreia do WTA Premier Mandatory de Indian Wells contra Victoria Azarenka, a ex-número um do mundo, a #10 Serena Williams, entrou em quadra na tarde deste domingo (10) para enfrentar mais uma outra ex-líder de ranking, a #20 Garbiñe Muguruza. Muguruza venceu a primeira parcial por 6/3 e vencia a segunda por 1/0* quando a americana desistiu por conta de uma dor de cabeça, depois de 46 minutos jogados. Muguruza é uma das poucas jogadoras que tem um bom recorde no confronto direto com a americana, com três vitórias em cinco partidas.

O público espera ver uma Serena animada, cheia de vida após a grande partida de estreia. E durante os três primeiros games foi exatamente isso, Serena dominou por completo, sem dar qualquer chance para que a jovem adversária pudesse entrar em ritmo. Depois dos três primeiros games, a postura de Serena mudou radicalmente. A americana venceu apenas nove pontos nos seis games disputados e levou um baita choque ao ver a espanhola tomar a parcial por 6/3.

Serena chamou assistência no tempo entre sets, mas não chegou a pedir tempo para o MTO. Voltou para a segunda parcial sem ser atendida, perdeu o primeiro game de 40-0 e, por fim, acabou desistindo.

Muguruza disparou nove winners durante o tempo jogado e cometeu cinco erros não forçados; Serena fechou com 10 winners e estrondosos 18 erros não forçados. A espanhola venceu 35 dos 57 pontos disputados (61%). No serviço, ambas empataram com um ace, Muguruza zerou em dupla falta e Serena cometeu três.

A americana que já havia desistido de dupla (onde fazia parceria com a irmã, Venus Williams) agora se despede-se do torneio e deve focar em melhorar da dor de cabeça até o WTA de Miami.

Muguruza, que também desistiu do torneio de dupla, onde fazia parceria com a compatriota Carla Suarez Navarro, agora foca no torneio de simples, e garantida nas oitavas de final enfrenta a #7 Kiki Bertens, que venceu uma tremenda batalha em cima da #45 Johanna Konta.