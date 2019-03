Zebra na área: Struff atropela compatriota Zverev e avança às oitavas de final em Indian Wells

No duelo entre alemães, pela primeira vez em quadras rápidas, o alemão #55 Jan-Lennard Struff surpreendeu e venceu o compatriota, um dos favoritos ao título do torneio, #3 Alexander Zverev por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1, em 1h12 de partida. Esse foi o primeiro triunfo contra o rival em cinco jogos disputados. Com a vitória, o número 55 do ranking mundial se garantiu nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells.

Struff foi dominante diante de Zverev, que parecia estar sem inspiração nessa segunda-feira (11). Com apenas 25% dos pontos disputados com o segundo saque no jogo, o número três do mundo passou longe da sua melhor performance e foi facilmente vencido pelo compatriota de 28 anos.

Na primeira parcial, após se salvar da desvantagem duas vezes, Struff aplicou bons golpes no serviço de Zverev e conquistou a primeira quebra de saque no sexto game para abrir 5/2. Na sequência, ambos confirmaram o serviço e o número 55 do ranking da ATP fechou o em 6/3.

Com muita confiança após o set anterior, Struff foi superior em todos os aspectos. O tenista de 28 anos dominou o seus games de saque e distribuiu ótimas devoluções. Sólido no confronto, selou o triunfo por 6/1 e eliminou o cabeça de chave número três do torneio e a classificação.

Pelas oitavas de final do BNP Paribas Open, Struff vai enfrentar o canadense #14 Milos Raonic, que venceu o qualifier norte-americano #217 Marcos Giron por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 6/4.