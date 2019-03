Khachanov volta a superar Isner e desafia Nadal em Indian Wells

A quarta vez em que o #13 Karen Khachanov e o #9 John Isner se enfrentaram pelo circuito terminou com mais uma vitória do jovem russo. Nesta quarta-feira (13), Khachanov manteve os 100% de aproveitamento nos duelos contra o norte-americano ao marcar as parciais de 6/4 e 7/6(1), em 1h25, para chegar às quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells.

Khachanov, que tem 22 anos e é número 13 do mundo, conquista sua oitava vitória contra top 10 na carreira e a primeira na temporada. O russo já tem até título de Masters 1000 no currículo, conquistado no fim do ano passado nas quadras duras e cobertas de Paris, mas vinha de apenas duas vitórias em cinco torneios no ano - só em Indian Wells já venceu três.

Ainda que Isner tenha liderado a contagem de winners por 29 a 23, o norte-americano também terminou o jogo com alto número de erros não-forçados. Foram 23 no total, sendo 16 só com o forehand, enquanto Khachanov cedeu apenas 14 pontos em erros. Nos aces, era mais do que esperado que o gigante norta-americano levasse vantagem, 12 a 1.

A partida desta quarta-feira teve apenas uma quebra, conquistada por Khachanov em um dos dois break points que teve no quinto game da disputa. Durante o set inicial, o russo cedeu apenas três pontos em seus games de serviço e não foi ameaçado.

O segundo set seguiu inteiramente sem quebras, embora Isner tenha perdido três chances de abrir vantagem. Khachanov só havia feito três pontos nos seis games de saque do rival, mas conseguiu outros três durante o tiebreak para confirmar a vitória em sets diretos.

Khachanov agora enfrenta um adversário que nunca venceu. O próximo adversário é o #2 Rafael Nadal, que passou nas oitavas pelo #113 Filip Krajinovic, parciais de 6/3 e 6/4. O russo levou a pior em todos os cinco embates anteriores diante do espanhol de 32 anos.