Com mais uma grande atuação, Nadal bate Krajinovic e se garante nas quartas em Indian Wells

O #2 Rafael Nadal segue imparável no Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia. Vindo de duas vitórias esmagadoras nas rodadas anteriores, o espanhol teve mais uma atuação segura e venceu o qualifier sérvio #113 Filip Krajinovic - que surpreendeu ao eliminar Goffin e Medvedev - por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h26 de partida.

O primeiro set foi bem tranquilo para Nadal. Com uma quebra logo no segundo game, o espanhol abriu 3/0. Porém, após oscilar e cometer alguns erros bobos, viu Krajinovic devolver o break e encostar no placar. Mas foi só. O 'Toro Miúra' voltou a controlar as ações, quebrou o serviço do sérvio novamente e, com um ace, fechou em 6/3.

O domínio do número dois do mundo seguiu na segunda parcial. Assim como no set anterior, Nadal obteve a quebra no começo e liderou o placar desde então. Krajinovic, por sua vez, resistiu bem à pressão, mas não conseguiu assustar o canhoto de Manacor, que controlou a vantagem até o fim e, com um winner de forehand, decretou o triunfo por 6/4.

Nas quartas de final do BNP Paribas Open, o tricampeão do torneio espera o vencedor do duelo entre o norte-americano #9 John Isner e o russo #13 Karen Khachanov, que se enfrentam ainda nesta quarta (13).