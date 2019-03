Reeditando duelo de Indian Wells, Andreescu vence Begu de forma inacreditável e avança em Miami

Vindo de título em Indian Wells, a canadense #24 Bianca Andreescu estreou com vitória incrível no WTA Premier Mandatory de Miami 2019 sobre a romena #70 Irina Begu por 2 sets a 1. Begu chegou a abrir 5/1 no segundo set e teve match point, mas perdeu com parciais de 4/6, 7/6(2) e 6/2, em 2h25 de partida. Esse foi o segundo duelo entre as jogadoras em março, em ambos a tenista do Canadá saiu vencedora.

O primeiro set foi disputadíssimo, com as duas tenistas tentando se impor e buscando a vantagem na parcial. Logo no primeiro game, Begu aplicou boas devoluções e conseguiu a quebra de saque para abrir 2/0. A romena se manteve sólida no confronto para segurar a vantagem mínima e fechou o primeiro set em 6/4.

Assim como na parcial anterior, a número 70 do ranking mundial começou melhor e conquistou o break no primeiro game. Porém, na sequência, viu Andreescu reagir para devolver a desvantagem. A partir daí, Begu retomou o comando do confronto e emplacou mais duas quebras para abrir 5/1.

Apesar da desvantagem no placar, a canadense não desistiu e devolveu as duas quebras para igualar a parcial em 5/5. A partida seguiu sem quebras e o vencedor teve que ser decidido no tiebreak.

No game decisivo, a canadense foi muito superior e conquistou dois mini breaks para abrir 5-0. Com ampla vantagem, a número 24 do ranking mundial se manteve sólida para fechar em 7-2.

Embalada pela reação no set anterior, Andreescu começou com tudo e conseguiu quebrar o saque de Begu, abrindo 2/0 na parcial decisiva. Dominando nas trocas do fundo da quadra, a canadense seguiu agressiva e conseguiu mais uma quebra. Na sequência, a número 24 do ranking mundial sacou firme mais uma vez e fechou o jogo em 6/2.

Na segunda rodada Miami Open, Andreescu enfrentará a norte-americana #34 Sofia Kenin, cabeça de chave número 32 do torneio, que estava de bye. As duas se enfrentaram há algumas semanas em Acapulco, e Kenin venceu por dois sets a um.