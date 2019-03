Sorteio do WTA Premier de Miami é realizado; confira a chave

Segundo Premier Mandatory da temporada, sucedendo o torneio de Indian Wells, realizado na semana anterior, o WTA de Miami contará com os principais nomes do tênis mundial em uma chave repleta de ex-números um, promessas do circuito e confrontos empolgantes nas rodadas iniciais do campeonato.

Dos 76 lugares reservados às 76° melhores rankeadas, as quais não precisam de convites ou passar pelo qualifying, apenas Maria Sharapova não disputará o torneio devido a problemas recorrentes no ombro. Além dela, no top 100, também falharão o torneio as russas Ekaterina Makarova e Vera Zvonareva.

Na etapa de qualifying da competição, o principal nome da chave é a ex-top 5 Eugenie Bouchard, que entra como cabeça-de-chave 2, precisando avançar três rodadas para alcançar a chave principal de Miami. Além disso, Bia Haddad Maia representa o Brasil como única tenista no torneio, estreando contra a cabeça de chave 24 Anna Blinkova, da Rússia, e enfrentando Taylor Townsend ou Qinwen Zheng caso passe pela primeira ronda.

Já na chave principal, integrarão 18 tenistas com menos de 22 anos, cinco delas como cabeças-de-chave, além de oito ex-números 1 e 11 americanas, três delas como convidadas. As 32 cabeças-de-chave avançam com bye para a segunda rodada, tendo o torneio sete convidadas e treze qualifiers.

O primeiro quarto da chave de Miami 2019 é o mais equilibrado, contando com quatro atuais ou ex-números 1 — Osaka, Muguruza, Wozniacki e Kerber —, além de fortes promessas como Kontaveit, Anisimova e Andreescu, esta última que irá enfrentar mais uma vez na primeira rodada Irina Camelia Begu, eliminada pela canadense na estreia de Indian Wells.

O segundo quadrante do campeonato é mais diversificado, tendo como favoritas a número 2 do mundo Petra Kvitova, a americana Madison Keys e a holandesa Kiki Bertens, bem como a ex-número 1 Victoria Azarenka, que fará uma das partidas mais empolgantes da primeira rodada contra a finalista do Australian Open de 2014, Dominika Cibulkova. Também integram essa parte da chave a alemã Julia Goerges e a medalhista de ouro do Rio 2016 Monica Puig.

O terceiro quarto, que inicia a parte inferior da chave de Miami, tem como favoritas principais a ex-número 1 Karolina Pliskova, a jovem suíça Belinda Bencic e a bicampeã de Slam Sloane Stephens. Também faz parte desse trecho da chave a campeã de Roland Garros 2017, Jelena Ostapenko, da Letônia, e Marketa Vondrousova, quadrifinalista de Indian Wells.

Já o quarto quadrante conta com ambas as irmãs Williams, que podem se enfrentar nas quartas-de-final, a ucraniana Elina Svitolina, a qual pode enfrentar a ex-top 10 Kristina Mladenovic já na segunda rodada, a jovem russa Daria Kasatkina, que enfrentará uma convidada americana na segunda ronda. No fim da chave, fica a romena Simona Halep, que estará em rota de colisão com a ucraniana Lesia Tsurenko pela segunda vez em dois torneios consecutivos.

A edição feminina de 2019 do Miami Open inicia-se nesta quarta-feira (20), com estreia de metade das cabeças-de-chave na sexta-feira (22), às 11h de Brasília.