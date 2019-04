Thiem joga firme, desbanca Nadal e avança para a final do ATP 500 de Barcelona

Ainda sem perder sets no torneio, o #5 Dominic Thiem, cabeça de chave número três, desbancou o #2 Rafael Nadal, cabeça de chave número um e 11 vezes campeão do torneio, por duplo 6/4 e garantiu vaga na final do ATP 500 de Barcelona, neste sábado (27).

O primeiro set começou a ser definido no quinto game. Sacando em 2 a 2, Nadal cometeu dupla falta e teve seu game de serviço quebrado. Apenas administrando a vantagem, Thiem não teve problemas e fechou o primeiro set em 59 minutos com a parcial de 6/4.

A história se repetiu no segundo set: o austríaco quebrou o serviço do espanhol no quinto game. Porém, ao contrário do que aconteceu no primeiro, a confirmação não foi tranquila. Servindo para o jogo, Thiem se complicou e deu três oportunidades de quebra para o seu adversário. Firme, alcançou a desvantagem e, no primeiro matchpoint, venceu o segundo set por 6/4 e liquidou a partida em 2h05.

Essa é a primeira derrota de Nadal na semifinal de Barcelona em um total de 12 participações. O tenista espanhol possuía um impiedoso histórico nas semifinais e finais do torneio catalão: 22 a 0 em partidas e 46 a 1 em sets.

Além disso, o austríaco, com essa vitória, se igualou ao líder do ranking, Novak Djokovic, como o segundo tenista a vencer Rafa quatro vezes no saibro. Thiem também é o único tenista a vencer o rei do saibro, no saibro, nas últimas três temporadas: 2017, 2018 e 2019.

Apesar das marcas alcançadas por Thiem no confronto direto, Nadal continua à frente com oito vitórias e quatro derrotas em torneios de saibro contra o austríaco. O espanhol ainda venceu o único confronto entre os dois que ocorreu fora da terra batida. Na ocasião, Rafa ganhou em uma partida eletrizante de cinco sets no US Open. Este jogo ficou marcado por ter sido um dos melhores da temporada passada. Thiem chegou a vencer o primeiro set por 6/0.

O tenista austríaco enfrentará na decisão do Barcelona Open Banc Sabadell o russo #14 Daniil Medvedev, que, por sua vez, eliminou #7 Kei Nishikori. Com isso, é certo que o torneio terá um campeão inédito.

Daniil Medvedev e Dominic Thiem buscam vencer o segundo torneio na temporada. Somente Roger Federer garantiu esta façanha até o momento. A ATP bateu recorde e garantiu 22 campeões diferentes em 23 torneios disputados.