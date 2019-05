Federer salva dois match points em jogaço contra Monfils e avança em Madrid

Após salvar dois match points, o #3 Roger Federer venceu o #18 Gael Monfils em três sets, com parciais de 6/0, 4/6 e 7/6 (3), e avançou para as quartas de final do Masters 1000 de Madrid. O suíço conquistou nesta quinta-feira (9) sua vitória de número 1200 no circuito e está atrás apenas do ex-tenista norte-americano Jimmy Connors, que, por sua vez, possui 1274 vitórias.

Embalado, Federer precisou de apenas 18 minutos para vencer a primeira parcial por 6/0 em cima do francês. Mais errático, Monfils cometeu cinco vezes mais erros não-forçados do que o seu adversário - 15 a três. Com este placar da primeira parcial, o ex-número um do ranking atingiu a marca de 87 vitórias e nenhuma derrota em partidas que aplicou um “pneu” (6/0).

Sacando melhor no segundo set, Monfils chegou a abrir 4/1 na parcial, mas, no sétimo game, viu Federer devolver a quebra e a série ficou empatada em 4/4. Com mais uma quebra de serviço em cima do suíço, o tenista francês conseguiu vencer a segunda parcial por 6/4 e igualou a partida em um a um.

No último e decisivo set, Federer chegou a salvar o primeiro match point quando estava sacando com seu segundo serviço em 5/6, 30/40. Atacando na rede, finalizou o ponto com um smash. Salvando mais um mp ainda neste game, o detentor de 20 Grand Slams conseguiu confirmar seu serviço e levou a decisão para o tiebreak.

Após garantir dois minibreaks e abrir uma vantagem de 4-1, ambos tenistas confirmaram seus respectivos serviços e, na terceira oportunidade, Federer liquidou a partida por 7-3 no game decisivo.

Na próxima rodada do Mutua Madrid Open, Roger Federer irá enfrentar o embalado #5 Dominic Thiem, que passou nas oitavas pelo #12 Fabio Fognini. O austríaco possui confronto direto positivo após ter vencido três partidas em um total de cinco encontros, o último deles há pouco mais de um mês na final do Masters 1000 de Indian Wells. Thiem também já possui um título no saibro este ano, em Barcelona.