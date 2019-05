Thiem mantém grande fase e passa por Fognini em Madrid

Atual vice-campeão, #5 Dominic Thiem venceu o #12 Fabio Fognini em sets diretos, com parciais de 6/4 e 7/5, e avançou para as quartas de final do Masters 1000 de Madrid, nesta quinta-feira (9). Com isso, o austríaco alcançou sua sétima vitória consecutiva já que vem de título em Barcelona. Destes sete jogos, Thiem perdeu apenas um set e foi contra o americano Reilly Opelka na rodada anterior na capital espanhola.

Curiosamente, este encontro entre o austríaco e italiano contou com os dois tenistas que destronaram o rei do saibro, Rafael Nadal, dos últimos dois torneios de terra batida – Fognini bateu o espanhol na sua campanha de título em Monte Carlo e Thiem venceu o hispânico em Barcelona, onde garantiu seu segundo troféu no ano.

Com saques afiados, Thiem perdeu apenas quatro pontos com os seus dois serviços durante o set. Uma única quebra em cima do italiano no terceiro game foi suficiente para que o austríaco saísse na frente no placar em um set que durou 38 minutos.

Os dois tenistas dispararam a mesma quantidade de bolas vencedoras – oito para cada, mas Fognini esteve muito mais errático e cometeu 13 erros não-forçados, contra apenas três do cabeça de chave número cinco.

Thiem teve seu serviço ameaçado apenas uma vez durante a partida. Em compensação, novamente conseguiu uma única quebra em cima do italiano no 11º game e se viu sacando para o jogo em 6/5. Com facilidade, aproveitou seu primeiro match point para liquidar a partida e vencer o jogo em 1h30.

Na próxima rodada do Mutua Madrid Open, o austríaco enfrentará o suíço #3 Roger Federer, que salvou dois match points antes de vencer um jogo dramático contra o #18 Gael Monfils. Thiem venceu o último confronto contra o ex-número um do ranking ao vencer de virada o Masters 1000 de Indian Wells. Esta foi sua terceira vitória em cinco encontros contra Federer.