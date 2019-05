Djokovic prevalece nos momentos decisivos, vence Thiem e se garante na final em Madrid

Mais uma vez, o #1 Novak Djokovic mostrou porque sempre é favorito em todos os torneios que disputa. Enfrentando o austríaco #5 Dominic Thiem, embalado após eliminar Roger Federer nas quartas, o sérvio venceu por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (2) e 7/6 (4), em 2h22 de uma partida disputadíssima e decidida no detalhe. Com a vitória, Nole se garantiu na decisão do Masters 1000 de Madrid, onde já foi campeão em duas oportunidades (2011 e 2016).

Em um jogo equilibrado do início ao fim, os números foram muito parecidos. No primeiro set, uma quebra e 17 erros não forçados para cada tenista. Em uma parcial que durou 1h04, a decisão foi para o tie-break, onde depois de muita disputa Djokovic se impôs e dominou. Com tranquilidade, o sérvio liderou o marcador do game desempate desde o início e não deu chances de reação para o austríaco. Vitória por 7/6 (7-2) e 1 set a 0 no placar geral.

Assim como na parcial anterior, os tenistas seguiram jogando um belo tênis, proporcionando diversas trocas de bola ao público presente. O panorama se manteve, com ambos obtendo uma quebra e levando a decisão para o tie-break. Dessa vez, Thiem não deixou Nole se distanciar no placar e deixou tudo igual até o 4-4, quando o número um do mundo mostrou porque é um dos maiores campeões do esporte. Comandando as ações mais uma vez, conseguiu a mini quebra e decretou o triunfo por 7/6 (7-4).

Na grande final do Mutua Madrid Open, Djokovic irá medir forças com o grego #9 Stefanos Tsitsipas, que surpreendeu toda a torcida da casa ao bater o espanhol #2 Rafael Nadal, pentacampeão do torneio, por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 2/6 e 6/3. A decisão acontece neste domingo (12), às 13h30 (de Brasília).