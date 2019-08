Prepare a pipoca: Osaka vence jogaço com Swiatek e reencontra Serena em Toronto

A japonesa #2 Naomi Osaka enfrentou dificuldades, mas confirmou seu favoritismo contra a polonesa #65 Iga Swiatek no WTA Premier 5 de Toronto. Apesar de um jogo duro, onde teve que demonstrar todo o seu nível, Osaka venceu por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (4) e 6/4, em 1h55, nesta quinta-feira (8).

O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio, mas principalmente pela letalidade de Osaka no saque, onde conseguiu sete aces. A japonesa forçou bastante seu primeiro serviço e obteve mais de 70% dos pontos tentados. Swiatek, por sua vez, demonstrou um tênis agressivo e destemido, não se intimidando com a figura do outro lado, recentemente ocupante do ponto de número um do mundo. Apesar da prodígio de 18 anos ter conseguido primeiro quebrar o serviço da adversária, foi Osaka que obteve êxito em fechar o set, no tiebreak, em 7/6(4).

Na segunda parcial, mais uma vez, ambas as jogadoras demonstraram alto nível técnico. Apesar de ter aberto 3/1 de vantagem, Osaka cedeu uma quebra de serviço logo após, mas não deixou ser ameaçada e fechou o set em 6/4 e o jogo em 2 sets a 0.

Com a vitória, Osaka avança na Rogers Cup e tem pela frente o reencontro contra a americana #10 Serena Williams, que venceu a russa #48 Ekaterina Alexandrova. O duelo será o primeiro entre as duas após a polêmica final do US Open 2018 e está previsto para ocorrer nesta sexta-feira (9), às 20h, horário de Brasília.