Itália vence França e avança às semis da ATP Cup 2021

O tênis italiano está em festa. Em confrontos realizados nesta quarta-feira (3), os atletas do país confirmaram mais uma vitória no Grupo C da ATP Cup 2021 e se classificaram para a próxima fase.

Para começar os trabalhos, #17 Fabio Fognini venceu #28 Benoît Paire. Ao vencer #11 Gael Monfils, #10 Matteo Berrettini deu a vitória aos italianos. Nas duplas, a França fez o ponto de honra no confronto ao ver Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin ganhando de Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Fratelli d'Italia

Os "irmãos da Itália", como diz o hino do país, começaram com tudo a peleja. Nos três últimos games sacados por Benoít Paire, três vitórias de Fabio Fognini. Com um 6/1 sonoro, o italiano levou o primeiro set.

O segundo set, entretanto, teve mais emoção. Paire, mais uma vez, teve o serviço quebrado logo na primeira vez em que sacou. Fognini abriu 3/0, mas perdeu os dois momentos em que sacava e viu o francês ficar 5/3 à frente. O italiano foi buscar mais uma quebra de serviço e empatou em 5/5. O tiebreak começou equilibrado, mas, quando Fognini tinha vantagem por 3-2, Paire perdeu o foco e entregou quatro pontos para o adversário, que fechou em 7-2 o gam desempate e a primeira partida como um todo.

A partida seguinte foi esquentar no quarto game, quando Gael Monfils quebrou o saque de Matteo Berettini. A virada veio a partir do sétimo game, quando o italiano venceu três momentos seguidos - incluindo duas quebras de serviço no rival- e um incrível oitavo game, com 11 pontos e dois break points salvos por Berettini. No final, 6/4 nas parciais do set.

O placar não mostra o quão foi equilibrado o segundo set. No terceiro game, 15 pontos e o italiano quebrou o serviço de Monfils. A partir do quinto game, uma sequência de três saques quebrados - e Berettini saiu com um grande 5/2 da sequência. No último game da peleja, longos 13 pontos antes do francês sucumbir.

No confronto de duplas, apenas uma quebra de serviço no primeiro set - no quarto game, com os franceses vencendo. Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin também tiveram uma quebra de serviço a favor no nono game, a única do set - o suficiente para fechar a partida em 6/4.