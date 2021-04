Austrália vence Grécia e se mantém viva na ATP Cup 2021

Na manhã desta quarta-feira (3), a equipe da Austrália derrotou a Grécia e se manteve viva na ATP Cup 2021. Com a vitória, os australianos estão em primeiro no grupo B com uma vitória e uma derrota.

As partidas

No primeiro confronto, #38 John Millman manteve favoritismo e derrotou com tranquilidade o #462 Michail Pervolarakis com parciais de 6/2 6/3. No primeiro set, o australiano abriu 4/1 sem dar muitas chances ao grego. Mantendo a vantagem até o fim, Millman ainda quebrou o saque de Pervolarakis mais uma vez e fechou o set em 6/2.

No segundo set, o australiano manteve a superioridade e novamente abriu 4/1. Millman não chances ao grego e fechou o set em 6/3.

Na segunda partida do confronto, o #6 Stefanos Tsitsipas derrotou o #23 Alex de Minaur por 6/3 7/5 e manteve os gregos vivos no confronto. No primeiro set, Tsitsipas abriu vantagem logo no segundo game e se manteve na frente até o fim. De Minaur até devolveu a quebra, mas o grego quebrou mais uma vez o australiano na sequência e não deu mais chances para quebras e fechou o set em 6/3.

O segundo set foi bastante equilibrado, com ambos jogadores muito bem nos seus games de serviço. No décimo game, o grego teve dois match points no saque do australiano, mas viu de Minaur salvar ambos. Dois games depois, Tsitsipas teve mais dois match points e dessa vez não desperdiçou. O grego venceu o set por 7/5 e deixou o duelo empatado.

A decisão do duelo só veio à acontecer na partida de duplas entre Peers/Saville contra Tsitsipas/Pervolarakis. Os australianos venceram por 6/3 4/6 10/5 e se mantiveram vivos na ATP CUP.

Na próxima partida, os gregos enfrentam a equipe da Espanha e precisam vencer para ter chances de classificação para a semifinal da ATP Cup 2021.