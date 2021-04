Arrasador, Thiago Monteiro bate Martin em menos de duas horas na estreia do Australian Open

O brasileiro #74 Thiago Monteiro se garantiu na segunda rodada do Australian Open. Na estreia do torneio, o cearense precisou de menos de duas horas para aplicar 3 sets a 0 no eslovaco #103 Andrej Martin , com parciais de 7/6(8/6), 6/1 e 6/2, na noite desta segunda-feira (8).



A primeira hora do jogo foi onde toda a emoção ficou destinada. Numa das primeiras oportunidades que teve, Thiago Monteiro conseguiu uma quebra e abriu vantagem de 4/2. Quando sacou para fechar em 5/4, no entanto, o brasileiro não conseguiu fazer seu serviço bem feito e teve o saque quebrado sem sequer pontuar no game.

Martin chegou a virar a 6/5, mas, na sequência, Thiago Monteiro recuperou a constância de seu saque para empatar em 6/6 e levar o jogo para o tiebreak. O cearense conseguiu fechar em 8-6.

Depois de vencer o set inicial, Monteiro dominou o resto da partida, vencendo os sets seguintes em 56 minutos, com amplo domínio dos pontos e dos sets.



Seu próximo será o russo #8 Andrey Rublev, que vem de vitória em três sets sobre o alemão #102 Yannick Hanfmann . Com os 45 pontos referentes à vitória, o número um do país sobe provisoriamente duas posições no ranking.