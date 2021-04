Svitolina sofre, mas supera Bouzkova na estreia do Australian Open

Em um dos grandes jogos da rodada de abertura da chave feminina do Australian Open, a #5 Elina Svitolina teve que suar a camisa, mas bateu a tcheca #50 Marie Bouzkova por 2 sets a 0 na madrugada desta terça-feira (9). A ucraniana fechou com parciais de 6/3 e 7/6 (5), após 2h01, na Rod Laver Arena, quadra principal do complexo.

Num confronto muito equilibrado desde o início, Svitolina conseguiu quebrar o serviço da adversária uma única vez, o que foi suficiente para ela vencer a parcial em 6/3, após ter quatro set points, dando mostra da dificuldade que encontrou em quadra. A ucraniana conseguiu três aces, 10 winners e 75% de aproveitamento dos pontos tentados em seu primeiro serviço.

Os números de Bouzkova não foram ruins - 11 winners e 84% dos pontos tentados no segundo serviço.

Na segunda parcial, emoção até o fim. Bouzkova voltou melhor do que terminou o primeiro set, mesmo com a quebra de serviço sofrida logo no primeiro game, devolvida no game seguinte.

Com as duas jogadoras mantendo o ritmo forte, o jogo foi decidido no tiebreak, com vitória para Svitolina por 7/6(3). A jovem tcheca não conseguiu quebrar o serviço de Svitolina quando teve break points no oitavo game, o que a faria ter a oportunidade de sacar para o set e no décimo game, quando venceria a parcial, onde teve set point.

Ao todo, as duas jogadoras terminaram empatadas em erros não-forçados - 33 para cada lado. Bouzkova obteve 28 winners, enquanto Svitolina obteve 27.

Com a vitória, Elina Svitolina mantém a tradição de sempre avançar, no mínimo, à segunda rodada do Aberto da Austrália. A única exceção, em sua estreia no torneio, quando caiu na primeira rodada diante da alemã Angelique Kerber.

Para continuar rumo ao sonho de conquistar o primeiro título deste nível na carreira, Svitolina tem uma mais um desafio difícil na próxima rodada. Ela encara a jovem #48 Coco Gauff, que bateu a suíça #58 Jil Teichmann, também por 2 sets a 0. O duelo, que é o primeiro entre ambas no circuito profissional, acontece nesta terça-feira (9).