Sem dificuldades, Nadal vence Djere na primeira rodada do Australian Open

Nesta terça-feira (9), o #2 Rafael Nadal fez sua estreia no Australian Open 2021. Após ficar fora da disputa da ATP Cup por um problema nas costas, o espanhol derrotou o sérvio #56 Laslo Djere sem muitas dificuldades com parciais de 6/3, 6/4 e 6/1 em 1h51.

No primeiro set, Nadal teve amplo domínio e rapidamente abriu 5/1. O sérvio ainda conseguiu quebrar o saque do espanhol uma vez, mas o ex-número um do mundo fechou o set em 6/3 para abrir vantagem na partida.

No segundo set, o espanhol conseguiu sua primeira quebra logo no terceiro game. A única vez que Djere teve chances de quebrar o saque do espanhol foi no décimo game, onde Nadal salvou três break points antes de confirmar o game e fechar o set.

Nadal seguiu jogando melhor no terceiro set e logo no primeiro game conseguiu sua primeira quebra. O espanhol ainda quebrou o saque do sérvio mais duas vezes e venceu o set com tranquilidade por 6/1 para vencer a partida.

Nadal terminou a partida com um total de 24 erros não-forçados e 19 winners, contra 36 e 20 de Djere, respectivamente. Na próxima rodada, o espanhol enfrenta o qualifier #177 Michael Mmoh, que venceu em cinco sets o experiente #202 Viktor Troicki.