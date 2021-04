Pegula surpreende e elimina Azarenka na primeira fase do Australian Open

O primeiro Grand Slam do ano ainda está começando, mas uma grande surpresa já aconteceu no Australian Open 2021. Bicampeã do torneio, #13 Victoria Azarenka foi eliminada por #61 Jessica Pegula logo na primeira rodada da chave de simples feminina na madrugada desta terça-feira (9).

Em 1h39, as parciais foram equilibradas, mas não deixam de ser surpreendentes por coroar a vencedora: 7/5 e 6/4. Azarenka sofreu com falta de ar durante a partida, e inclusive parou a partida em um momento para atendimento médico.

Se perdendo pelo caminho

O começo da partida teve as duas tenistas confirmando serviços sem grandes dificuldades. Mais do que isso: tudo indicava que a bielorrussa estava viva na disputa. No sexto game, ela quebrou o serviço de Pegula, ficando com 4/2 na parcial.

No oitavo game, por muito pouco a bielorrussa não fechou o set: ela forçou a rival a sacar 13 vezes para vencer. No momento seguinte, entretanto, 11 pontos, um set point desperdiçado por Azarenka e três break points da americana - que aproveitou o último deles. No décimo primeiro game, nova quebra de saque de Pegula, que, na sequência, sacou para sacramentar a virada: 7/5.

No quinto game do segundo set, após novo começo equilibrado, Azarenka teve o serviço quebrado. No sétimo game, a bielorrussa, novamente, quase foi vencida: precisou salvar um break point e de nove pontos para confirmar o saque.

No momento seguinte, entretanto, foi a vez de Pegula bobear - e deixar a partida empatada: 4/4. A europeia, desfocada, teve o serviço mais uma vez rejeitado no nono game e, no seguinte, a estadunidense não perdoou, confirmando o saque e liquidando a fatura com um 6/4 no segundo set.

O que vem por aí

Na segunda rodada do Australian Open, Jessica Pegula enfrentará #112 Samantha Stosur, que venceu duelo australiano contra a #218 Destanee Aiava.