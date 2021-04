Osaka desiste, e Mertens avança para enfrentar Kanepi na final do Gippsland Trophy

A #20 Elise Mertens está na decisão do Gippsland Trophy, na Austrália. Ela avançou sem precisar entrar em quadra após a desistência da #3 Naomi Osaka na noite de sexta-feira (5).

Osaka alegou que estava sentindo uma pequena lesão, mas não informou o local exato. A atual campeã do US Open disse que preferiu ser cautelosa e não correr o risco de piorar o seu incômodo tendo em vista o Australian Open, que começa na segunda-feira (7).

A japonesa vem de uma sequência de 14 vitórias seguidas no circuito. Neste período, porém, ela tem duas desistências. A primeira foi antes da final do WTA de Cincinnati em 2020 contra Victoria Azarenka. Ela então venceu o US Open batendo a própria Azarenka na sequência, e só voltou às quadras para o Gippsland Trophy.

"Sorry to Tennis Australia and the fans to have to withdraw today. I have a niggling injury and in light of the AO on the horizon, I need to be cautious. I look forward to competing next week." - Naomi Osaka



Elise Mertens will advance to the Gippsland Trophy final. — wta (@WTA) February 5, 2021

O Gippsland Trophy é um dos três torneios da série WTA 500 que estão sendo disputados no complexo do Australian Open como preparatório para o primeiro Slam do ano. Nos outros dois, tenistas importantes também desistiram em estágios avançados da disputa - a #11 Serena Williams das semis do Yarra Valley Classic, e a #13 Victoria Azarenka nas quartas do Grampians Trophy.

Mertens vai enfrentar experiente Kanepi

Mertens alcança pela nona vez uma final de WTA na carreira, e busca o sexto título. Ela sobe pelo menos até o 18º posto do ranking e, caso vença o título, fica em 16º. Antes da desistência de Osaka, ela já havia derrotado a #182 Mayo Hibi, a #44 Caroline Garcia e a #5 Elina Svitolina.

A adversária de Mertens será a experiente #94 Kaia Kanepi. Ela derrotou nas semifinais a russa #33 Ekaterina Alexandrova em dois sets. Kanepi, que tirou a invencibilidade de 15 jogos da #7 Sabalenka na primeira rodada, chega à primeira decisão em sete anos, e busca o quinto título na carreira.

.@KanepiKaia advances to the #GippslandWTA final!



Defeats No.9 seed Alexandrova leads 6-3, 7-6(6).



The Estonian reaches her first final since 2013 🙌 pic.twitter.com/fDiXa6vZIF — wta (@WTA) February 6, 2021

Mertens e Kanepi se enfrentaram duas vezes, ambas no saibro, com uma vitória para cada. A decisão do Gippsland Trophy acontece na noite deste sábado (6), às 22h15 (horário de Brasília).