Osaka salva match points e derruba Muguruza em jogaço no Australian Open

Em uma das partidas que vai ficar marcada nesta edição do Australian Open, a #3 Naomi Osaka superou a atual vice-campeã #14 Garbiñe Muguruza em partida válida pelas oitavas de final neste sábado (13).

Osaka salvou dois match points no terceiro set e fechou o jogo em dois sets a um, parciais de 4/6, 6/4 e 7/5, em 1h57, na abertura dos trabalhos em dia cheio na Rod Laver Arena, quadra principal do complexo em Melbourne.

Equilíbrio

Este confronto foi o primeiro entre as duas ex-número um do mundo no circuito. O duelo foi de alto nível desde o começo, com Osaka sendo mais agressiva, enquanto Muguruza trabalhava para construir os pontos nos ralis.

Osaka abriu 2/0 no primeiro set, mas, depois disso, Muguruza tomou conta. A japonesa não conseguiu suportar a regularidade da espanhola, que não enfrentou mais nenhum break point até o final da parcial, que venceu por 6/4.

Muguruza chegou a vencer cinco games seguidos e abrir 2/0 na segunda parcial, mas Osaka reagiu e quebrou o saque da rival na primeira chance que teve. As duas foram firmes no saque até o décimo game. A espanhola salvou os dois primeiros set points, mas não conseguiu segurar no terceiro: 6/4 para a campeã de 2019.

Alto nível

O terceiro set foi o mais tenso e também o com mais break points - dez no total. Muguruza abriu 4/2 com a quebra no quinto game, e parecia a dona no jogo. Com Osaka sacando em 3/5, a espanhola teve dois match points, mas, depois disso, a japonesa subiu o nível.

Muito firme e precisa, Osaka salvou os match points e não deu muitas chances para Muguruza, que passou a ficar na defensiva. A espanhola tentou se segurar no décimo game, quando sacava para o jogo, mas foi quebrada depois de salvar dois break points.

A japonesa então confirmou o saque, e então Muguruza ficou na posição de sacar para se manter no jogo. Osaka, porém, dominou os pontos nos segundos serviços da rival e quebrou de 0-40 para garantir uma grande vitória.

WHAT A MATCH!@naomiosaka saves match points to reach the final eight with a 4-6 6-4 7-5 win over Muguruza.#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/m6oDjzaGWu — #AusOpen (@AustralianOpen) February 14, 2021

Osaka teve 11 a oito em aces, e quatro a dois em duplas faltas. Muguruza só venceu 6/20 pontos jogados com o segundo serviço na partida, contra 53% da rival. No total, a japonesa teve 40 a 24 em winners, e 36 a 28 em erros não-forçados.

Próxima rival

Nas quartas de final, Osaka enfrenta a surpresa #71 Su-wei Hsieh, que faz sua melhor campanha nos torneios de simples em Slams na carreira. Hsieh vem de vitória em dois sets sobre a #20 Marketa Vondrousova.

A japonesa venceu quatro dos cinco confrontos contra a taiwanesa. Quatro desses confrontos foram em 2019, um deles justamente no Australian Open. No caminho para o título daquele ano, Osaka bateu Hsieh em três sets nas oitavas de final.