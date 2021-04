Osaka domina Jabeur e marca encontro com Muguruza nas oitavas do Australian Open

A japonesa #3 Naomi Osaka fez mais uma partida de alto nível e não tomou conhecimento da tunisiana #30 Ons Jabeur na madrugada desta sexta-feira (12). A campeã de 2019 venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em 1h19, pela terceira rodada do Australian Open.

Apesar do favoritismo de Osaka, esperava-se que Jabeur pudesse oferecer certa resistência à ex-número um. No primeiro set, a tunisiana conseguiu equilibrar até certo ponto, mas após a primeira quebra de serviço sofrida, no sexto game, ela perdeu completamente o equilíbrio emocional em seu jogo.

Com bastante solidez e foco, Osaka conseguiu seis aces e 76% de aproveitamento dos pontos tentados em seu primeiro serviço, além de 15 winners, que possibilitaram a vitória por 6/3, em 45 minutos.

No segundo set, passeio de Osaka. A japonesa conseguiu forçar duas quebras de serviço em Jabeur, além de aproveitar 70% dos pontos de primeiro serviço, o que possibilitou a vitória na parcial por 6/1 e no jogo por 2 sets a 0.

Com a vitória, Naomi Osaka garante vaga nas oitavas de final do torneio e fará um grande duelo com a espanhola #14 Garbiñe Muguruza, que bateu a cazaque #83 Zarina Diyas por duplo 6/1 na segunda rodada. As duas ex-número um do mundo ainda não perderam sets no Aberto da Austrália. O grande encontro acontece neste sábado (13).